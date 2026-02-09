Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Άννα Κορακάκη, καθώς η χρυσή Ολυμπιονίκης της σκοποβολής έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η ίδια μοιράστηκε το ευχάριστο γεγονός με τους ακολούθους της στο Instagram το απόγευμα της Κυριακής (8/2).

Μάλιστα, η Άννα Κορακάκη, δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες αγκαλιά με την κόρη της, αλλά και με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις, όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά της η Ολυμπιονίκης.

Παράλληλα, αποκάλυψε στην ανάρτησή της, πως η κόρη τους ήρθε στη ζωή στις 31 Ιανουαρίου.

«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις, όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας… Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο & μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…

Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά -καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της- υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη, έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της».

Δείτε την ανάρτησή της:

