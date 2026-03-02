Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άρη Καβατζίκη, πριν από λίγες ημέρες έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Ο Θάνος Τοκάκης και η Βίκυ Παπαδοπούλου έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

Μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον ερχομού του γιου του, ωστόσο όλα δείχνουν πως το ζευγάρι έχει ξεκινήσει ήδη να προσαρμόζεται στο νέο κεφάλαιο της ζωής του.

Η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης είναι μαζί πάνω από δέκα χρόνια και παντρεύτηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2017 στην Πάτμο.

Πριν από λίγες ημέρες ο Θάνος Τοκάκης είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή του Mega και αναφερόμενος στη σύζυγό του, Βίκυ Παπαδοπούλου, είχε πει: «Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που κατάλαβα στην πορεία της σχέσης μου, προσπαθώντας να μάθω και εγώ να βρω τη δική μου την αλήθεια, είναι μία πολύ σκληρή αλήθεια: ότι δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον άλλον, όταν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να μείνεις και μόνος σου.

Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι μπορώ να είμαι και μόνος μου, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη Βίκυ. Όλες οι σχέσεις έχουν καλά πράγματα, έχουν και κακά πράγματα και πρέπει να το αποδέχεσαι και αυτό το πράγμα».

Φωτογραφία: NDP photo agency

govastiletto.gr -Θάνος Τοκάκης – Βίκυ Παπαδοπούλου: Σπάνια κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι στην παράσταση «Ο Βαρόνος Φ»