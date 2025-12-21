Βαρύ πένθος για τον George Clooney, αφού έφυγε από τη ζωή η μεγαλύτερη αδελφή του. Πιο συγκεκριμένα, η Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ πέθανε την Παρασκευή 19/12, σε ηλικία 65 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο George Clooney σημείωσε σε δήλωσή του: «Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Στην Αμάλ και σε μένα θα μας λείψει τρομερά».

Η αδερφή του ηθοποιού άφησε την τελευταία πνοή της ήσυχα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα, στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ του Κεντάκι.

Η Άντα, που πήρε το όνομά της από την προγιαγιά της, γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 2 Μαΐου 1960, από το δημοσιογράφο και τηλεοπτικό παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και τη συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν.

Παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο λοχαγό του στρατού, στην Augusta στις 14 Μαρτίου 1987. Ολόκληρη η οικογένεια και μεγάλο μέρος της μικρής τους πόλης στο Κεντάκι, παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στην τελετή. Κατά τη διάρκεια του γάμου, ο George Clooney διάβασε αποσπάσματα από τις Γραφές και η θεία των αδελφών, Ρόζμαρι Κλούνεϊ, τραγούδησε ένα ρομαντικό τραγούδι για τους νεόνυμφους. «Ολόκληρη η πόλη βοήθησε με τον γάμο. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτούς», είχε πει κάποτε η μητέρα των αδελφών, Νίνα. Ο σύζυγος της Άντα πέθανε στις 11 Οκτωβρίου 2004 από καρδιακή προσβολή.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τους γονείς της, τα παιδιά της Νικ Ζάιντλερ και Άλισον Ζάιντλερ Χερολάγκα, τον αδελφό της George Clooney με τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας.

Παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρούσε και την αποφυγή της δημοσιότητας, η Άντα Ζάιντλερ είχε δώσει το «παρών» στο γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία το 2014.

Η κηδεία της Άντα θα τελεστεί την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

