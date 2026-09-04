Στη Βενετία βρίσκονται αυτές τις ημέρες ο George και η Amal Clooney, με αφορμή το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης, και δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητοι.

Ο διάσημος ηθοποιός τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο, ενώ ανάμεσα στις επίσημες υποχρεώσεις τους, το ζευγάρι βρήκε χρόνο για μια πιο προσωπική και ρομαντική έξοδο.

Ο George και η Amal Clooney έφτασαν με θαλάσσιο ταξί στο γνωστό εστιατόριο «Ivo», απολαμβάνοντας μια βραδινή έξοδο μακριά από το κόκκινο χαλί.

Η εμφάνισή τους ήταν ιδιαίτερα κομψή, με την Amal να κλέβει για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις χάρη στην ενδυματολογική της επιλογή.

Η Amal Clooney επέλεξε για το δείπνο ένα εντυπωσιακό γαλάζιο φόρεμα με μεταλλικά κρόσσια, το οποίο ανέδειξε με sparkling πέδιλα και high jewelry κοσμήματα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα glamorous σύνολο με jazz αισθητική, απόλυτα ταιριαστό με τη ρομαντική ατμόσφαιρα της βενετσιάνικης βραδιάς.

Για ακόμη μία φορά, η Amal απέδειξε πως γνωρίζει πολύ καλά πώς να δημιουργεί εμφανίσεις που συνδυάζουν κομψότητα, λάμψη και σύγχρονο στιλ, χωρίς υπερβολές.

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