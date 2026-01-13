Έχουν περάσει περισσότερο από πέντε μήνες από το θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Κρητικού, Λένας Σαμαρά.

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού πραγματοποίησε μια νέα δημόσια εμφάνιση.

Ειδικότερα, πρόσφατα, η Γεωργία Κρητικού βρέθηκε στο Ναύπλιο για τη μικρή γιορτή που διοργανώθηκε με αφορμή τα γενέθλια και την ονομαστική γιορτή της Ιωάννας Παπαντωνίου, ιδρύτριας του αντίστοιχου Ιδρύματος και προέδρου του Μουσείου που έχει έδρα εκεί.

Τον Αύγουστο του 2025, η κόρη του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά έφυγε από τη ζωή, ύστερα από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η είδηση συγκλόνισε όχι μόνο την οικογένεια και το στενό κύκλο φίλων, αλλά και τον ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό χώρο σε όλη την Ελλάδα, με πλήθος συλλυπητηρίων από πολιτικά πρόσωπα και φορείς.

Η Λένα Σαμαρά, απόφοιτη του Κολλεγίου Αθηνών και πολιτικός μηχανικός με σπουδές στο Λονδίνο, διακρινόταν για τη διακριτική της παρουσία και την ήρεμη προσωπικότητά της, κρατώντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την καθημερινότητά της.

Η κηδεία της τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και εκπροσώπων από τον πολιτικό χώρο, που ήρθαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια ζωή που έφυγε πολύ νωρίς.

