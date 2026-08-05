Με μια αφοπλιστική ανάρτηση στο Instagram, η Georgina Rodriguez τοποθετήθηκε δημόσια απέναντι στα σχόλια που γίνονται κατά καιρούς για την σιλουέτα της. Η 32χρονη αρραβωνιαστικιά του Cristiano Ronaldo μοιράστηκε φωτογραφίες με μαγιό και έστειλε το δικό της μήνυμα αυτοαποδοχής. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αγκαλιάζει κάθε αλλαγή στην εμφανισή της, υπενθυμίζοντας πως το σώμα κάθε γυναίκας εξελίσσεται και μεταβάλλεται στο χρόνο.

«Το σώμα μου θα αλλάξει, όπως αλλάζει το σώμα όλων των γυναικών. Και ελπίζω να συνεχίσει να αλλάζει για πολλά ακόμη χρόνια, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι εξακολουθώ να ζω», έγραψε αρχικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgina Rodríguez (@georginagio)

Το μάθημα που θέλει να δώσει στα παιδιά της

Η Georgina Rodriguez αναφέρθηκε στη μητρότητα και στις αξίες που επιθυμεί να μεταφέρει στα παιδιά της. Όπως εξήγησε, θέλει να γνωρίζουν ότι η αξία τους δεν καθορίζεται από την εξωτερική τους εμφάνιση, ούτε από τα σχόλια ανθρώπων που δεν τις γνωρίζουν προσωπικά.

«Είμαι μητέρα έξι υπέροχων παιδιών, εκ των οποίων τα τρία είναι κορίτσια που κάποια μέρα θα γίνουν σπουδαίες γυναίκες. Και αν υπάρχει κάτι που θέλω να τους διδάξω —μαζί με τον Κρις, για τον οποίο αισθάνομαι βαθιά υπερήφανη για τις αξίες που μεταδίδει ως πατέρας και ως άνδρας— είναι ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να εξαρτάται από την εμφάνισή του ή από τη γνώμη αγνώστων. Αυτή η μικρή δόση θετικής ψυχολογίας που προσπαθώ να τους προσφέρω καθημερινά βοηθά και εμένα να παραμένω προσανατολισμένη σε έναν κόσμο γεμάτο τόση επίφαση».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgina Rodríguez (@georginagio)

Η ίδια αποκάλυψε ότι τα αρνητικά σχόλια είχαν αρχίσει να την επηρεάζουν. Είχε ανησυχήσει επειδή αρκετοί τη χαρακτήριζαν «χοντρή», ενώ η επαγγελματική της δραστηριότητα συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη δημόσια εικόνα της.

Η Georgina Rodriguez μοιράστηκε τον προβληματισμό της με τον 41χρονο ποδοσφαιριστή και η απάντηση του Ronaldo, όπως περιέγραψε, τη βοήθησε να δει την κατάσταση διαφορετικά.

«Και μου απάντησε: “Δεν ζεις από την εικόνα σου. Ζεις από αυτό που είσαι. Μια τέλεια γυναίκα. Όμορφη, με υπέροχο σώμα, μητέρα, καλός άνθρωπος, επιτυχημένη και μια γυναίκα που ζει τη ζωή με αγάπη. Τι περισσότερο θα μπορούσες να θέλεις;”», περιέγραψε.

Η σύντροφος του διάσημου ποδοσφαιριστή επισήμανε ακόμη ότι τα σχόλια για το σώμα της επανέρχονται σχεδόν κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν δημοσιεύονται περισσότερες φωτογραφίες της με μαγιό.

«Το αστείο είναι ότι αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάθε χρόνο το σώμα μου γίνεται ξανά είδηση», σημείωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgina Rodríguez (@georginagio)

Στη συνέχεια, η influencer έθεσε μια σειρά από ερωτήματα για τα πρότυπα ομορφιάς.

«Και τότε αναρωτιέμαι… ποιο είναι το πρότυπο; Ποιος αποφασίζει ποιο είναι το “σωστό” σώμα; Πιστεύουμε πραγματικά ακόμη ότι η ευτυχία έχει συγκεκριμένο μέγεθος;», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση της με τη γυμναστική.

«Γιατί αυτή η μία ώρα στο γυμναστήριο είναι μία από τις καλύτερες στιγμές της ημέρας μου. Μου προσφέρει υγεία, ψυχική ηρεμία, πειθαρχία, ενέργεια και ευεξία. Ποτέ δεν ήταν ένας αγώνας για να χάσω βάρος. Ήταν πάντοτε ένας τρόπος να φροντίζω τον εαυτό μου», πρόσθεσε.

Η Georgina Rodriguez δήλωσε ότι αγαπά τις καμπύλες και το σώμα της σε κάθε διαφορετική περίοδο της ζωής της. Μίλησε για όσα της έχει επιτρέψει να ζήσει, από τη μητρότητα μέχρι τις δύσκολες στιγμές από τις οποίες κατάφερε να σηκωθεί ξανά.

«Αγαπώ τις καμπύλες μου. Αγαπώ την ελευθερία να ζω στο σώμα που επιλέγω. Στο σώμα που με στηρίζει, που μου επέτρεψε να αγκαλιάσω, να φέρω ζωή στον κόσμο, να πέσω και να σηκωθώ ξανά. Ένα σώμα που αξίζει σεβασμό, αγάπη και ευγνωμοσύνη σε κάθε εκδοχή του».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της, εξήγησε τι σημαίνει για εκείνη πραγματική επιτυχία. Δεν τη συνέδεσε με την εμφάνιση, τη δημοσιότητα ή τα σχόλια του κόσμου. Αντίθετα, μίλησε για την ηρεμία, την υγεία και τον χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπά.

«Να απολαμβάνω την οικογένεια και τους φίλους μου. Να φροντίζω την υγεία μου. Να γελάω. Να μαθαίνω. Να ζω», έγραψε κλείνοντας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgina Rodríguez (@georginagio)

govastiletto.gr – Georgina Rodriguez: Από υπάλληλος της Gucci, mega influencer και μέλλουσα σύζυγος του Cristiano Ronaldo