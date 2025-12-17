Η Georgina Rodriguez σχολίασε τη λαμπερή πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον Cristiano Ronaldo, αναφερόμενη στο εντυπωσιακό μονόπετρο αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήταν «το λιγότερο που μπορούσε να κάνει».

Μιλώντας στο περιοδικό ELLE Spain, το μοντέλο και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στη σχέση τους που μετρά εννέα χρόνια, στην πρόταση που έγινε τον Αύγουστο και στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν κι άλλα παιδιά.

Ο Cristiano Ronaldo πρόσφερε στη σύντροφό του ένα δαχτυλίδι 30 καρατίων, το οποίο η Georgina περιέγραψε ως πανέμορφο και πρόσθεσε με χιούμορ ότι χρειάστηκε χρόνο για να συνειδητοποιήσει το μέγεθός του: «Είναι πανέμορφο. Είναι το λιγότερο που μπορούσε να μου προσφέρει έπειτα από δέκα χρόνια αναμονής. Ήμουν τόσο σοκαρισμένη που το άφησα στο δωμάτιό μου και δεν το είδα στο φως της ημέρας μέχρι την επόμενη μέρα».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένεια, η Georgina δεν απέκλεισε την πιθανότητα περισσότερων παιδιών. Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή ένιωσε μια σύνδεση με τον Cristiano Ronaldo που ξεπερνούσε τη φυσική έλξη: «Δεν μπορούσα να ξέρω το μέλλον, αλλά ένιωσα κάτι ανεξήγητο. Ήταν σαν οι ψυχές μας να μίλησαν πριν ακόμη συναντηθούν τα βλέμματά μας».

Ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodriguez βρίσκονται ήδη σε προετοιμασίες για τον γάμο τους, που τοποθετείται χρονικά στο καλοκαίρι του 2026 και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη γενέτειρα του Πορτογάλου, στη Μαδέρα.

Η τελετή φέρεται να σχεδιάζεται στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Φουνσάλ, με τη δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού, μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

