Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Georgina Rodríguez έγινε πρωταγωνίστρια στα social media, όταν ένα αστείο και αυθόρμητο στιγμιότυπο από μάθημα χορού της έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, η σύντροφος του Cristiano Ronaldo φαίνεται να χάνει την ισορροπία της και να σκοντάφτει ενώ εκτελεί μια απαιτητική κίνηση με λυγισμένα πόδια.

Το στιγμιότυπο ανέβηκε στο TikTok και μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες συγκέντρωσε πάνω από 1.000.000 προβολές.

Η αντίδρασή της, πάντως, κέρδισε τις εντυπώσεις και απέδειξε, γιατί οι ακόλουθοί της αγαπούν τoν αυθορμητισμό της.

Η σύντροφος του Cristiano Ronaldo, εκτός από τη μητρότητα, συνεχίζει να συνδυάζει την καριέρα της ως μοντέλο, Instagrammer και επιχειρηματίας.

