Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο «Το Σόι σου». Ο γνωστός ηθοποιός τη χαρακτήρισε ως μια ευχάριστη αλλαγή από την καθημερινότητά του.

Η σειρά επέστρεψε στη μικρή οθόνη ύστερα από έξι χρόνια, με τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου να συναντιούνται ξανά.

Σε ένα από τα επεισόδια του νέου κύκλου εμφανίζεται και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο οποίος ενσαρκώνει έναν παλιό συνάδελφο του Βαγγέλη Χαμπέα από τη στρατιωτική τους θητεία, που επανέρχεται στη ζωή του με σκοπό να αγοράσει τα καταστήματά του.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως πρόκειται για έναν ρόλο διαφορετικό από ό,τι συνηθίζει.

Όπως είπε, οι περισσότερες δουλειές του επικεντρώνονται σε πιο σκοτεινά θέματα, όπως δράματα και εγκλήματα, και αποκάλυψε μερικά στοιχεία για τον χαρακτήρα που υποδύεται.

«Είναι μια ευχάριστη διαφοροποίηση. Συνέχεια ασχολούμαι με δράματα και φόνους. Μια μέρα είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο, να κάνουμε κάτι πιο ανάλαφρο. Με τον Χαμπέα υπήρξαμε φαντάροι μαζί και τώρα βρισκόμαστε ως συνάδελφοι, αφού κι εγώ είμαι χασάπης. Ήρθα για να φέρω πειρασμούς και… δαιμόνια, αφού σκοπός μου είναι να του πάρω τα μαγαζιά», δήλωσε ο ηθοποιός.