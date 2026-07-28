Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και δεν διστάζουν πλέον να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Αν και στην αρχή της σχέσης τους προτιμούσαν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πλέον εμφανίζονται πιο άνετοι στα social media, δημοσιεύοντας συχνά κοινό περιεχόμενο με χιουμοριστική διάθεση.

Αυτή τη φορά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανήρτησε στον λογαριασμό της στο TikTok ένα απολαυστικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον σύντροφό της.

Στο στιγμιότυπο, ο Γιώργος Γεροντιδάκης κάνει διαδοχικά άλματα και ποζάρει με παιχνιδιάρικη διάθεση, πριν πλησιάσει την αγαπημένη του.

Χάρη στο ευρηματικό μοντάζ, οι κινήσεις του δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι αιωρείται, χαρίζοντας ένα διασκεδαστικό αποτέλεσμα που δεν άργησε να κερδίσει τα σχόλια και τα likes των χρηστών στο TikTok.

Govastiletto.gr – Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο γαμήλιο πάρτι των Οικονομάκου και Cerella