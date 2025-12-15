Κορίτσια, τι έζησα το περασμένο Σάββατο… πραγματικά μια ονειρική εμπειρία! Οι φίλες μου μου λένε εδώ και μέρες: «Άνοιξε το M OUTLET στο Gevgelija Mall, μόλις μία ώρα από Θεσσαλονίκη. Πάμε για έναν καφέ, και αν βρούμε κάτι… ψωνίζουμε!». Ε, δεν άργησα να πω το ναι — και καλά έκανα!

Η μέρα ήταν απλά φανταστική. Τέλεια βόλτα, τέλειες αγορές, τέλεια διάθεση.

Μόλις μπήκα στο M OUTLET… έπαθα! Όλα τα brands της MaxMara μαζεμένα σε έναν χώρο και οι τιμές; Παιδιά… σοκ. Δεν ήξερα πού να κοιτάξω πρώτα. Ειλικρινά δεν υπάρχει αλλού τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές.

Και ναι… πήρα το παλτό που ήθελα εδώ και τόσο καιρό αλλά πάντα ήταν εκτός budget. Εδώ όμως; Οι τιμές στο Gevgelija Mall είναι super friendly!

Ψώνισαν και οι φίλες μου, φύγαμε όλες κατενθουσιασμένες και ήδη κανονίζουμε πότε θα ξαναπάμε.

Κορίτσια, είναι μόνο μια ώρα από τη Θεσσαλονίκη.

Αν αγαπάτε την ιταλική κομψότητα, την iconic camel παλέτα και την ποιότητα της MaxMara… πρέπει να πάτε. Σας το λέω εγώ: οι τιμές είναι εξαιρετικές.

Πήρα και μια μπλούζα για τη μαμά μου — ξετρελάθηκε! Και τώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα, σίγουρα κάτι όμορφο και ποιοτικό θέλετε να κάνετε δώρο.

Εγώ ενθουσιάστηκα και με την πρώτη ευκαιρία… ξανά εκεί!