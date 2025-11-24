Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκαν μπροστά στις κάμερες στην πρεμιέρα τους στο «NOX ATHENS» και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στα αρνητικά σχόλια που έχουν δεχτεί κατά καιρούς στην καριέρα τους.

«Διαβάζω τα αστεία σχόλιο. Στα αρνητικά ο καθένας βγάζει στα σχόλια την έντασή του», ανέφερε ο Χρήστος Μάστορας.

«Την ανάγκη του για έκφραση και επιβεβαίωση. Ο κόσμος γράφει τα αρνητικά σχόλια για να αυτοϊκανοποιηθεί. Ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που δημιουργούν, κάποιοι άλλοι ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που κριτικάρουν. Ο καθένας έχει τη θέση του σε αυτή τη ζωή», είπε ο Αντώνης Ρέμος.

Δείτε το βίντεο:

