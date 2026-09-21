Με μια σημαντική αποκάλυψη γύρω από τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε έναρξη για τη νέα σεζόν ο Γιώργος Λιάγκας. Στην πρεμιέρα του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, ο παρουσιαστής έφερε στο φως νέα στοιχεία σχετικά με τη συνάντηση που είχαν ο τραγουδιστής και ο υπνοθεραπευτής του, μόλις δύο 24ωρα πριν από το μοιραίο συμβάν.

Ο υπνοθεραπευτής αποτελεί κομβικό πρόσωπο στις έρευνες, καθώς πέρασε σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να καταθέσει. Πρόκειται για το άτομο στο οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε αποστείλει φωτογραφία του καλλιτέχνη την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, ενώ το ίδιο απόγευμα είχαν προγραμματισμένο ραντεβού. Βάσει του ρεπορτάζ που παρουσίασε ο Γιώργος Λιάγκας, οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί αρχικά στο εστιατόριο Nolita δύο ημέρες νωρίτερα, μετά από πρωτοβουλία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε ζητήσει από γυναίκα του περιβάλλοντός του να κανονίσει τη συνάντηση.

«Είχε ζητήσει από συνεργάτιδά του να πάρει τηλέφωνο και να συναντηθεί μαζί του. Για πρώτη φορά ακούγονται αυτά. Κατάφερε και έκλεισε ραντεβού. Κλείστηκε τη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν από τον θάνατο του Μαζωνάκη. Στο εστιατόριο θα γινόταν η συνάντησή τους. Δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του συναντήθηκαν εκεί», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας.

Η εικόνα του Μαζωνάκη

Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, ο υπνοθεραπευτής έφτασε στο εστιατόριο περίπου στις 15:45, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης περίπου στις 16:00. Στο τραπέζι βρισκόταν μαζί τους και γυναίκα από το περιβάλλον του τραγουδιστή, η οποία, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, είχε μεσολαβήσει για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Γιώργου Λιάγκα στις μαρτυρίες που, όπως είπε, συγκέντρωσε από εργαζομένους του καταστήματος για την εικόνα που παρουσίαζε εκείνη την ημέρα ο τραγουδιστής. «Μου είπαν οι υπάλληλοι ότι ο Γιώργος ήταν υγιέστατος, δύο δύο πήδηξε τα σκαλοπάτια. Καμία ταύτιση με την εικόνα που παρουσιάζει η γιατρός, ότι ήταν κομμάτια και χάλια. Εμένα το προσωπικό μού παρουσιάζει μια άλλη εικόνα», είπε ο παρουσιαστής. Πρόκειται, πάντως, για περιγραφές που ο Γιώργος Λιάγκας απέδωσε σε εργαζομένους του εστιατορίου, και όχι για ιατρική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του τραγουδιστή.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με όσα παρουσίασε το «Πρωινό», ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο υπνοθεραπευτής μεταφέρθηκαν σε ένα σαλόνι στον επάνω όροφο του εστιατορίου. Εκεί φέρεται να παρέμειναν μόνοι τους για περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε, επρόκειτο ουσιαστικά για μία πρώτη γνωριμία, κατά την οποία ο υπνοθεραπευτής πήρε το ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη, ώστε να ακολουθήσει η συνεδρία σε επόμενο ραντεβού, ανέφερε ο παρουσιαστής.

Η φωτογράφιση στο NOX, η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση

Ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε στη συνέχεια το πρόγραμμα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, είχε οργανώσει ο τραγουδιστής για τις επόμενες δύο ημέρες.

Όπως υποστήριξε, την Τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να πραγματοποιήσει φωτογράφιση για τις εμφανίσεις που προετοίμαζε στο NOX. Η φωτογράφιση, ωστόσο, αναβλήθηκε και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο τραγουδιστής πήγε τελικά για υδροθεραπεία. Για την Τετάρτη είχε προγραμματιστεί η επίσκεψή του στο ιατρείο της Καρνεάδου και στη συνέχεια το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή. Ο παρουσιαστής εξέφρασε μάλιστα δημόσια το δικό του ερώτημα για τη διαδοχή αυτών των διαδικασιών: «Είναι δυνατόν να κάνεις υδροθεραπεία και την επόμενη να κάνεις πλασμαφαίρεση;».

«Ο Γιώργος είχε αποφασίσει να κάνει ένα restart στη ζωή του, έμπλεξε με επιτήδειους και τον φάγανε», είπε χαρακτηριστικά.

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