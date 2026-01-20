Ο Valentino Garavani, ο “Maestro” της ιταλικής υψηλής ραπτικής, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών αφήνει πίσω του τεράστια κληρονομιά στον κόσμο της μόδας.

Αρχικά, αφήνει πίσω του το θρυλικό Valentino Red, το εμβληματικό του κόκκινο χρώμα που έγινε σύμβολο διαχρονικής κομψότητας και θηλυκότητας.

Ο Valentino Garavani πέρασε περισσότερο από το μισό της μακράς ζωής του στο πλευρό του Giancarlo Giammetti, του αχώριστου συνεργάτη του, με τον οποίο είχε επίσης μια μακροχρόνια ρομαντική σχέση.

Ήταν μια συνύπαρξη που άλλαξε την ιστορία της μόδας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, στρατηγική, φιλανθρωπία και διαχρονική φιλία.

Ποιος είναι ο Giancarlo Giammetti;

Όλα ξεκίνησαν όταν συναντήθηκαν στο Café de Paris στη Via Veneto στις 31 Ιουλίου 1960, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ρώμης: ο Valentino, ο οποίος με την υποστήριξη των γονιών του είχε ανοίξει το δικό του ατελιέ στη Ρώμη το 1959, ήταν 28 ετών, ενώ ο Giancarlo 22.

Οι δυο τους, ο Valentino νεαρός σχεδιαστής γεμάτος όνειρα και ο Giancarlo, γόνος της ρωμαϊκής αστικής τάξης και αρχιτέκτονας, αντάλλαξαν τα πρώτα βλέμματα, χωρίς να φαντάζονται ότι εκείνο το τυχαίο ραντεβού θα σφράγιζε όχι μόνο την προσωπική τους ζωή αλλά και την ιστορία της μόδας. Λίγες μέρες αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντήθηκαν στο Κάπρι, όπου ξεκίνησε μια σχέση που συνδύαζε έρωτα και συνεργασία.

Ο Giancarlo υπήρξε ο λογικός, στρατηγικός και οργανωτικός εγκέφαλος πίσω από τη μετέπειτα αυτοκρατορία. Μαζί ίδρυσαν τον οίκο Valentino στη Ρώμη, μετατρέποντας σταδιακά ένα μικρό ατελιέ σε ένα διεθνές σύμβολο πολυτέλειας και κομψότητας.

Η προσωπική τους σχέση διήρκησε 12 χρόνια

Η προσωπική τους σχέση διήρκησε δώδεκα χρόνια, αλλά η αγάπη τους για τη μόδα και η βαθιά εκτίμηση μεταξύ τους δεν έσβησαν ποτέ. Μετά τη λήξη του ερωτικού τους δεσμού, συνέχισαν να είναι αχώριστοι συνεργάτες και φίλοι.

Χάρη σε αυτόν τον αμοιβαίο σεβασμό, ο οίκος Valentino κατέκτησε τη διεθνή αναγνώριση και τις δημιουργίες του φόρεσαν οι μεγαλύτερες σταρ στην ιστορία, όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Όντρεϊ Χέμπορν, η Τζάκι Κένεντι και η Σοφία Λόρεν.

Η καθημερινότητά τους ήταν γεμάτη ζωντάνια και, όπως θυμάται ο Giancarlo Giammetti σε συνέντευξή του, υπήρχαν στιγμές έντασης: «Για να είσαι με τον Valentino πρέπει να έχεις πολλή υπομονή», είχε πει. Τα πιάτα «πετούσαν» στο σπίτι κατά τις εντάσεις, αλλά η ισορροπία και η αγάπη που τους συνέδεε επέτρεπαν πάντα την επανασύνδεση και τη συνέχιση της κοινής τους ζωής. Μαζί δημιούργησαν όχι μόνο έναν οίκο μόδας αλλά και ένα αναγνωρίσιμο αισθητικό και επιχειρηματικό μοντέλο, που άντεξε στις δεκαετίες.

Μετά τη συναισθηματική τους σχέση, η ζωή του Valentino παρέμεινε διακριτική. Ποτέ δεν παντρεύτηκε ούτε απέκτησε παιδιά και οι προσωπικές του σχέσεις με άλλους άνδρες παρέμειναν ιδιωτικές και σύντομες, χωρίς να συγκρίνονται με τη σημασία της ζωής του δίπλα στον Giancarlo. Ο Giammetti, από την πλευρά του, παρέμεινε ο σταθερός συνοδοιπόρος του, ο φίλος, ο συνεργάτης και ο άνθρωπος που κράτησε ζωντανό το πνεύμα και την κληρονομιά του Valentino.

Μετά τη συνταξιοδότηση του Valentino το 2008 και την πώληση του οίκου, φρόντισε για τη διατήρηση της κληρονομιάς του brand, ιδρύοντας τη Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti και ανοίγοντας τον χώρο PM23 στη Ρώμη. Εκεί φιλοξενούνται εκθέσεις που συνδυάζουν τα εμβληματικά κόκκινα φορέματα του Valentino με έργα σύγχρονης τέχνης, από τους Fontana και Rothko μέχρι τον Picasso, προβάλλοντας την έννοια της ομορφιάς ως πολιτιστικό και εκπαιδευτικό εργαλείο. Παράλληλα, επιμελείται τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της ιδρύματος, με υποστήριξη σε νοσοκομεία και κοινωνικά προγράμματα.

Ο Giancarlo Giammetti υπήρξε επίσης κοινωνικά ενεργός και αγαπήθηκε από τη διεθνή κοινότητα, με τον ίδιο να διατηρεί φιλίες με διάσημες προσωπικότητες όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Έλτον Τζον, η Μέριλ Στριπ, τους Μπέκαμ, την Αν Χάθαγουεϊ και άλλους.

Πολλοί έλεγαν πως ο Βαλεντίνο υπήρξε δύσθυμος, αυστηρός, απαιτητικός. Ο ίδιος έλεγε ότι ήταν ένας άνθρωπος με θετική στάση απέναντι στη ζωή και τη μόδα. Ο αντικατοπτρισμός του, δηλαδή ο Giancarlo Giammetti, ανέφερε στις συνεντεύξεις του πως ο Βαλεντίνο είχε στο ακέραιο μια σπάνια αρετή: ήξερε τι δεν ήθελε…

