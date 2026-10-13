Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάνη Βαρουφάκη, με τίτλο «Την ψυχή ψηλά», πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή τη Δευτέρα 12/10, στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Για το βιβλίο μίλησαν η δημοσιογράφος Λουκία Γκάτσου, η συγγραφέας Πέρσα Κουμούτση, η ντοκιμαντερίστρια και σεναριογράφος Μαρία Λούκα, καθώς και η Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και συγγραφέας Πέπη Ρηγοπούλου.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο ίδιος ο συγγραφέας, Γιάνης Βαρουφάκης, παρουσιάζοντας το έργο του και αναδεικνύοντας τις θεματικές που το διατρέχουν. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού.