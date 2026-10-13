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Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάνη Βαρουφάκη, με τίτλο «Την ψυχή ψηλά», πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή τη Δευτέρα 12/10, στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Για το βιβλίο μίλησαν η δημοσιογράφος Λουκία Γκάτσου, η συγγραφέας Πέρσα Κουμούτση, η ντοκιμαντερίστρια και σεναριογράφος Μαρία Λούκα, καθώς και η Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και συγγραφέας Πέπη Ρηγοπούλου.
Στη συζήτηση συμμετείχε και ο ίδιος ο συγγραφέας, Γιάνης Βαρουφάκης, παρουσιάζοντας το έργο του και αναδεικνύοντας τις θεματικές που το διατρέχουν. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού.
Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει το νέο έργο του συγγραφέα, το οποίο εστιάζει στο ρόλο πέντε γυναικών στη διαμόρφωση της σκέψης του και στη στάση τους απέναντι στο φασισμό, τον αυταρχισμό και το σοβινισμό. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από τη Δανάη Στράτου στη νέα τοποειδική (site-specific) έκθεσή της με τίτλο «Αφάλες», σε επιμέλεια της Άλιας Τσαγκάρη.
Η έκθεση, που παρουσιάστηκε από το annexM του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτση. Η βιβλιοπαρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
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