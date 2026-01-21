Ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, μετά τις επίμαχες δηλώσεις του, όπου μίλησε ανοιχτά στο διαδίκτυο για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το σχετικό βίντεο βρέθηκε στα χέρια του Εισαγγελέα και πρόκειται σήμερα, Τετάρτη 21/1, να βρεθεί στην δίωξη ναρκωτικών Αττικής προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να του αποδοθεί η ανάλογη ποινή.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η εκπομπή «Buongiorno», ο πρώην βουλευτής είναι υποχρεωμένος, αν το κρίνει ο εισαγγελέας και ασκήσει ποινική δίωξη, να κληθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου όπως θα έκανε κάθε πολίτης, αφού δεν διαθέτει κάποια πολιτική ιδιότητα. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι η προτροπή χρήσης ή διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών.

Τι είχε πει ο Γιάνης Βαρουφάκης για την χρήση ναρκωτικών ουσιών

Ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε καλεσμένος στο podcast της Γκάια Μερκούρη και του Δημήτρη Πετρίσχου, όπου περιέγραψε με λεπτομέρειες την εμπειρία του από τη μια και μοναδική φορά που, όπως ανέφερε, έκανε χρήση ecstasy. «Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξαναπήρα ποτέ», είπε, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη το 1989 στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Mardi Gras.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε την αφήγησή του περιγράφοντας το σκηνικό της βραδιάς, μιλώντας για το μεγάλο event που ακολούθησε την παρέλαση και την έκπληξή του όταν στη σκηνή εμφανίστηκε η Κάιλι Μινόγκ. «Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», σημείωσε.

Κλείνοντας το θέμα ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε πως: «Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο». Τα παραπάνω, προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις από εκπομπές -και όχι μόνο καθώς φαίνεται.

govastiletto.gr – Γιάνης Βαρουφάκης: «Χείμαρρος» για την Σοφία Τουντούρη – «Η κυρία εξευτελίζει το επάγγελμά σας…»