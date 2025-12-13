Σε έντονο ύφος τοποθετήθηκε ο Γιάννης Αϊβάζης απέναντι στις τηλεοπτικές κάμερες, θέτοντας ξεκάθαρα τα όριά του όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Ο ηθοποιός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την επιμονή των ρεπόρτερ σε ζητήματα που αφορούν το διαζύγιό του από τη Μαρία Κορινθίου ή την ύπαρξη νέας συντρόφου, ξεκαθαρίζοντας πως θεωρεί τέτοιου είδους ερωτήσεις αδιάκριτες και προσβλητικές.

«Σε ρωτάνε γιατί χώρισες! Θα σου πω γιατί χώρισα; Θες να σου πω τους πραγματικούς λόγους που χώρισα; Θα τους αντέξεις; Θα αντέξω εγώ να στους πω; Με ρωτάς αν είμαι με κάποιον, δεν θέλω να πω! Σέβομαι τα 18 χρόνια που υπήρξα παντρεμένος και ερωτευμένος με μια γυναίκα κι έχω κι ένα παιδί» απάντησε ο ηθοποιός.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ωστόσο, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό, ο Γιάννης Αϊβάζης μίλησε για τον χωρισμό του με την Μαρία Κορινθίου, αλλά και για την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η δική μου άποψη έχει ως εξής. Δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν με όλο αυτό που γίνεται έξω, τι συμβαίνει στη δική μου ζωή. Είναι παράλογο. Όταν δίνουμε δικαιώματα σε γενικές γραμμές κάποιος μπορεί να ρωτήσει αλλά δεν αφορά κανέναν αν είμαι μόνος μου ή αν η Μαρία έχει συνεχίσει τη ζωή της. Αν θέλω να επικοινωνήσω κάτι, θα το πω εγώ.

Στην παρούσα φάση της ζωής μου προσπαθώ να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου, με την καλή έννοια. Είμαι μόνος μου. Δεν έχω κάτι στη ζωή μου, άσχετα με το τι γράφεται που είναι απαράδεκτο για εμένα. Γράφει ο καθένας πράγματα για ανθρώπους που δεν τους έχεις ρωτήσει καν αν θέλουν να δουν την φάτσα τους στην τηλεόραση»

