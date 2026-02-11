Ο Γιάννης Αϊβάζης σε πρόσφατη συνέντευξή του στoν Νίκο Γεωργιάδη, μίλησε μεταξύ άλλων για το διαζύγιό του από την Μαρία Κορινθίου, έπειτα από 18 χρόνια γάμου και την απόκτηση της κόρης τους, η οποία βρίσκεται στην εφηβεία.

«Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια. Είναι μισή ζωή, μπορεί και μια ολόκληρη. Είμαι περήφανος που έχουμε ένα παιδί χωρίς κατάλοιπα, πολύ υπεύθυνο και πάρα πολύ ώριμο. Ακόμα και στη δύσκολη δική μας στιγμή ήταν εκείνη που μας έδωσε την αλήθεια. Για να παραμείνουμε 18 χρόνια μαζί σημαίνει κάτι κάναμε καλά. Δεν μπορείς να συμβιβάζεσαι 18 χρόνια. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε τι θα πουν οι άλλοι. Μπορεί κι εμείς να μην περιμέναμε να χωρίσουμε», εξομολογήθηκε.

«Μετά από 18 χρόνια παντρεμένος είναι δύσκολο ξαφνικά να είσαι μόνος και όταν ξυπνάς να μιλάς με το σκύλο σου. Από την παλιά μου ζωή μου λείπει να σηκώνονται και να φιλάω το παιδί μου», συμπληρώνει.

«Δεν μπορεί να τα έκανα όλα σωστά στον γάμο μου. Κάτι δεν θα πρόσφερα και δεν θα ήταν ικανοποιημένη η Μαρία», εξομολογείται επίσης ο Γιάννης Αϊβάζης.

