Ο Γιάννης Αϊβάζης έχει κάνει, το τελευταίο διάστημα, μια νέα αρχή στην προσωπική ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γοητευτική γυναίκα έχει μπει στη ζωή του γνωστού ηθοποιού. Οι δυο τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί, με τον Γιάννη Αϊβάζη να επιλέγει για χάρη της τα Χανιά, για μερικές ημέρες από τις διακοπές του.

Εκεί, ο ηθοποιός και η μελαχρινή, εντυπωσιακή γυναίκα επέλεξαν να εμφανιστούν μαζί σε live γνωστού μαγαζιού στο λιμάνι της πόλης. Πάντα με διακριτικότητα, τόσο ο ηθοποιός, όσο και η αγαπημένη του διασκέδασαν με τη μουσική κι απαθανατίστηκαν από τους θαμώνες σε τετ α τετ.

Ο Γιάννης Αϊβάζης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες εβδομάδες, μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα σε Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία, αφού παίζει στην ταινία «A Gangster’s Life», στο πλευρό του Tony Cook, του Jonny Weldon και της Rina Lipa, που είναι η αδελφή της Dua Lipa.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Buongiorno», ο Γιάννης Αϊβάζης είχε αναφέρει: «Στην πρεμιέρα της ταινίας το μεγαλύτερο άγχος που είχα ήταν επειδή είναι αγγλόφωνοι ουσιαστικά το ότι θα ήθελα να είμαι ίσως σχεδόν τουλάχιστον ισάξιος με τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά γίνεται ο ρόλος μου είναι τέτοιος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση κυλιέται το έργο. Αυτό που διαπίστωσα τελικά είναι ότι ήμουν κάτι παραπάνω από ισάξιος. Eίμαι χαμηλών τόνων είμαι γενικά και χάρηκα πάρα πολύ πρώτα από όλα για αυτό και μετά για όλα τα υπόλοιπα».

Ο γνωστός ηθοποιός χώρισε το 2024 από τη Μαρία Κορινθίου, μετά από 14 χρόνια γάμου και την απόκτηση μιας κόρης.

Ο Γιάννης Αϊβάζης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Εγώ ξέρω τι με οδήγησε να πάρω την απόφαση να χωρίσω. Από την απέναντι πλευρά, κάτι θα έκανα κι εγώ, κάπου δεν θα ήταν ικανοποιημένη η Μαρία».

govastiletto.gr – Γιάννης Αϊβάζης: Εγκατέλειψε την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο – Τι συμβαίνει