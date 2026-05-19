Ο Γιάννης Αϊβάζης και η 18χρονη κόρη του, Ισμήνη έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο γήπεδο.

Πατέρας και κόρη παρακολούθησαν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο Opap Arena, το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου. Η Ισμήνη Αϊβάζη πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στον πατέρα της, φορώντας ένα denim παντελόνι και ένα μαύρο T-shirt. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια μαύρη τσάντα.

Μπορεί ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου να αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο, αλλά παραμένουν μια αγαπημένη οικογένεια, αφού άμεση προτεραιότητά τους παραμένει η κόρη τους, Ισμήνη.

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης ήταν μαζί από το 2008. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους γεννήθηκε η κόρη τους, Ισμήνη. Το Σεπτέμβριο του 2010 οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο. Ωστόσο, μετά από 12 χρόνια έγγαμου βίου και 14 κοινής πορείας, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Το καλοκαίρι του 2024 ανακοίνωσαν το χωρισμό τους, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης υπέγραψαν τα χαρτιά και εκδόθηκε και επίσημα το διαζύγιο τους.

