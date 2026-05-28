Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συνέντευξη στο κανάλι «Theschoolofhardknockz» στο Instagram προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ του NBA αναφέρθηκε εκτενώς στο ταξίδι του προς την οικονομική καταξίωση, μοιραζόμενος παράλληλα χρήσιμες συμβουλές με τη νέα γενιά για τη δική τους επαγγελματική εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, ο «Greek Freak» σημείωσε πως κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος μόλις στα 20 του χρόνια, ενώ αποκάλυψε ότι τα υψηλότερα ετήσια έσοδα που έχει καταγράψει στην καριέρα του αγγίζουν τα 120 εκατομμύρια δολάρια.

Όταν ο συνομιλητής του, εμφανώς εντυπωσιασμένος, τον ρώτησε: «Ήσουν ποτέ μπατίρης;», ο Greek Freak απάντησε: «Ναι, όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο, ξέρω τι σημαίνει να ξεκινάς από το μηδέν».

Σε άλλο σημείο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έδωσε συμβουλές προς τους νέους, τονίζοντας: «Φρόντισε ο δικηγόρος, ο οικονομικός σου σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου».

Τέλος, ο ίδιος μοιράστηκε μια προσωπική του εμπειρία από συζήτηση με τον Κόμπι Μπράιαντ, αναφερόμενος στην επιρροή που είχε στην πορεία του: «Του είπα “δώσε μου μια πρόκληση” και μου απάντησε “Γιάννη, σε προκαλώ να γίνεις MVP”. Τότε εγώ κουβαλούσα ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραψα “MVP” και το κοιτούσα κάθε μέρα. Την επόμενη χρονιά έγινα MVP και στη συνέχεια κατέκτησα ξανά τον ίδιο τίτλο. Μίλα για τους στόχους σου… όταν το μυαλό σου τους ακούει, κάνει ό,τι χρειάζεται για να τους πετύχεις».

Εξομολογούμενος ότι «Δεν έχω πετύχει ακόμα τους στόχους μου», ο Γιάννης αποκάλυψε ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος και περιέγραψε πώς θα γίνει αυτό: «Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ».

