Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του Mariah φαίνεται πως έχουν χτίσει μια πολύ όμορφη και ουσιαστική σχέση στα χρόνια που είναι μαζί. Τόσο δυνατή που ούτε η προβολή στα social media, ούτε ο σαρκασμός μεταξύ τους επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση τους.

Το ζευγάρι μετρά ήδη 10 χρόνια κοινού βίου και μοιράζεται τέσσερα παιδιά.

Ο διεθνής μπασκετμπολίστας έχει δηλώσει ότι αγαπά περισσότερο στη γυναίκα του το γεγονός ότι πάντα προσπαθεί να βοηθά τους άλλους.

Από την πλευρά της, η Mariah έχει αναφέρει στο 7ο Marie Claire Power Trip πως αγαπά τον Γιάννη για αυτό που είναι: «Το πόσο τρυφερός είναι με την οικογένειά του, το ότι είναι σαν κολλητός μου φίλος στο σπίτι. Δεν είναι τέλειος, κανένας δεν είναι, αλλά είναι σπουδαίος άνθρωπος, προστατευτικός, αφοσιωμένος. Τον αφήνω να είναι ο εαυτός του και προσπαθώ να διευκολύνω τη ζωή του, να φροντίζω να είναι καλά και να αξιοποιεί τις ικανότητές του στο έπακρο».

Η αγάπη και η τρυφερότητα τους φάνηκε και στο πρόσφατο video που ανέβασαν στα social media.

Ο Γιάννης προσπαθεί να τραβήξει μια όμορφη φωτογραφία της Mariah, η οποία τον ενθαρρύνει, ενώ ο εκφωνητής ακούγεται να λέει χιουμοριστικά: «Όταν όλοι περιμένουν από εσένα να ρίξεις την πιο σημαντική βολή δεν θα έπρεπε το τηλέφωνό σου να σε καθοδηγεί σε αυτό;», παραπέμποντας στην ιδιότητά του ως αστέρας του μπάσκετ.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι κοιτάζει τη φωτογραφία, η Mariah την εγκρίνει και ο Γιάννης απαντά χαριτολογώντας: «Δεν χάνω ποτέ».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Γιάννης γράφει: «Έγινα επιτέλους για τη Mariah ο MVP (Most Valuable Photographer – ο πιο σημαντικός φωτογράφος)».

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση εκφράζουν τόσο το χιούμορ του ζευγαριού όσο και την τρυφερότητά του: «Είστε υπέροχοι μαζί», αναφέρουν πολλοί, ενώ άλλοι τονίζουν πόσο έξυπνο και αστείο είναι το στιγμιότυπο. Πολλοί χρήστες αναφέρθηκαν και στην οικογένεια που έχουν χτίσει μαζί: «Είσαι τυχερός, Γιάννη» και «Έχετε κερδίσει στη ζωή» είναι μερικά μόνο από τα σχόλια που δείχνουν την αγάπη και τον θαυμασμό των followers τους.

