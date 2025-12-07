Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε, στις 6/12, τα 31α γενέθλιά του και η Mariah Riddlesprigger φρόντισε να του δώσει την πιο γλυκιά δημόσια ευχή.

Η σύζυγος του διεθνή σούπερ σταρ, με μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram, όπου ποζάρουν οι δυο τους αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

Φυσικά, τα likes, τα σχόλια και οι καρδιές των followers έπεσαν «βροχή», με πολλούς να σπεύδουν να ευχηθούν στον MVP της καρδιάς τους.

Η φετινή χρονιά βρίσκει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε μια δύσκολη φάση της καριέρας του. Ο τραυματισμός στη δεξιά γάμπα, που υπέστη σε πρόσφατο αγώνα με τους Milwaukee Bucks, θα τον κρατήσει εκτός για ένα περίπου μήνα. Παρ’ όλα αυτά, η οικογενειακή θαλπωρή του δίνει την απαραίτητη δύναμη, με την Mariah στο πλευρό του να στέλνει το πιο ηχηρό μήνυμα υποστήριξης.

Δείτε την φωτογραφία:

govastiletto.gr – Γιάννης Αντετοκούνμπο: Υπερασπίζεται δημόσια τον Στέφανο Τσιτσιπά