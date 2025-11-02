Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς για δεύτερη φορά, μετά από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA, παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες.

Αυτό που παρατήρησαν, όμως, οι δημοσιογράφοι και θέλησαν να τον ρωτήσουν γι’ αυτό, ήταν πως ο μπασκετμπολίστας είχε μαυρισμένο μάτι. Ο ίδιος αποκάλυψε τι συνέβη.

«Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας. Του φώναξα “τι κάνεις, άνθρωπέ μου; Σταμάτα!”. Έτρεξα και τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τα ψώνια της, γιατί ήταν σε σοκ. Μετά, ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», εξομολογήθηκε, με τους ρεπόρτερ να τον ρωτούν εάν η ιστορία που διηγήθηκε ήταν πράγματι αληθινή, με εκείνον τους γνέφει καταφατικά.

Your friendly neighborhood Giannis. 😂 pic.twitter.com/q5gk6zfTqY — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα του, οι Μπακς, δημοσίευσαν τις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Χ/Twitter, σημειώνοντας στην λεζάντα: «Ο φιλικός σας γείτονας, Γιάννης».

