Σε ρόλο σύγχρονου Άγιου Βασίλη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφερε απλόχερα δώρα και πλατιά χαμόγελα σε παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο “Greek Freak”, φανερά συγκινημένος από τη συνάντηση, ευχαρίστησε τους μικρούς του φίλους που δέχτηκαν να περάσουν χρόνο μαζί του, τονίζοντας: «Είναι μια στιγμή μεγάλης σημασίας για μένα και την οικογένειά μου. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο κι εγώ, ήταν μια μαγική νύχτα».

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

Σε μια σημαντική αγορά ακινήτου στη Νέα Υόρκη προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με διεθνή και εγχώρια δημοσιεύματα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA φέρεται να είναι ο νέος ιδιοκτήτης συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν, δαπανώντας 14,1 εκατομμύρια δολάρια, την ίδια στιγμή που το όνομά του πρωταγωνιστεί σε μεταγραφικά σενάρια για την ομάδα των Knicks.

Η διαδικασία μάλιστα της αγοραπωλησίας φέρεται να ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου και σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, ολοκληρώθηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ίδιο τον παίκτη για τη συγκεκριμένη επένδυση.

