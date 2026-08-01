Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς ύστερα από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks συνεχίζει την πορεία του στους Miami Heat.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρίσκεται πλέον στο Μαϊάμι μαζί με την οικογένειά του, με τη νέα του ομάδα να του επιφυλάσσει θερμή υποδοχή.

Η πρώτη του ημέρα στις εγκαταστάσεις των Heat περιλάμβανε ξενάγηση, τις πρώτες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, αλλά και την πρώτη του προπόνηση φορώντας τα χρώματα της νέας του ομάδας.

Στο πλευρό του βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του, Μαράια, η οποία θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της για αυτή τη σημαντική αλλαγή στη ζωή της οικογένειάς τους.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα από την πρώτη ημέρα του Γιάννη στις εγκαταστάσεις των Miami Heat, επιλέγοντας να τα συνοδεύσει με το τραγούδι «Miami» του Will Smith.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Hey Miami», σηματοδοτώντας με τον δικό της τρόπο το νέο ξεκίνημα της οικογένειας στη Φλόριντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariah Antetokounmpo (@sincerelyymariah)

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