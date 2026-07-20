Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα απαράδεκτα σχόλια για την σύζυγό του και τα δύσκολα οικονομικά χρόνια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στο podacst του, κι ένα μικρό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

Πρόκειται για μια συνέντευξη που θα συζητηθεί έντονα, καθώς ο αστέρας του NBA αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις και να μιλάει δημόσια, ειδικά για την προσωπική του ζωή.

«Πραγματικά, σκεφτόμουν ότι θα είμαι στο Μιλγουόκι για όλη μου την καριέρα», θα πει για τα επαγγελματικά του, αφού πλέον θα παίζει σε νέα ομάδα.

Όσον αφορά τα προσωπικά του: «Έχω ακούσει να λένε ότι θα μπορούσα να είμαι με ένα μοντέλο, να είμαι με δέκα μοντέλα», θα πει για σχόλια που ακούγονται για την γυναίκα του.

Όσον αφορά για τη ζωή του ως παιδί στην Ελλάδα, θα αναφέρει: «Σκεφτόμουν, γιατί δεν έχω διαβατήριο και ταυτότητα; Είμαι ένας μαύρος Έλληνας! Ένιωθα σαν να μην ταίριαζα… Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο “πλούσια” οικογένεια στον κόσμο. Υπάρχουν πολλά παιδιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που δεν τους λένε Αντετοκούνμπο και ζουν πάρα πολύ δύσκολα».

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος είπε: «Το είχα πολύ μεγάλη απορία ότι όταν είσαι σε αυτό το level, αν είσαι ευχαριστημένος με τον εαυτό σου ή πάντα αυξάνεις κι άλλο την μπάρα των προσδοκιών. Μου είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το πως μπαλανσάρει και αν έφτασε στο σημείο να μην παίρνει χαρά από τα επιτεύγματά του γιατί πάντα περιμένει το επόμενο».

Ο ίδιος συνέχισε μιλώντας στην εκπομπή: «Όλα είναι mentality, αφοσίωση και το σκεπτικό που έχεις για τα πράγματα. Όλα είναι δυνατά και μας περιμένουν εκεί έξω για να τα κυνηγήσουμε. Μιλήσαμε αρκετά για τα παιδικά του, αλλά και για ένα κομμάτι που δεν έχει ανοιχτεί πολύ στην Ελλάδα, το κομμάτι του mentality ότι όλο αυτό το ονειρεύτηκε και το έζησε στο μυαλό του πριν το ζήσει στην πραγματικότητα».

govastiletto.gr – Ανέστης Ευαγγελόπουλος για τη συνέντευξη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έπαθα σοκ με το πόσο απλός είναι»