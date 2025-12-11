Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας του NBA. Το Forbes δημοσίευσε τη λίστα του 2025 με τους υψηλότερους μισθούς, όπου ο “Greek Freak” φιγουράρει στην 4η θέση. Μία ακόμα επιβεβαίωση της αξίας του, με απολαβές που προκαλούν δέος και τον κατατάσσουν στους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως.

Ο Stephen Curry στην κορυφή του Forbes για πρώτη φορά

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Stephen Curry ανεβαίνει στην κορυφή της λίστας του Forbes με συνολικά έσοδα που προσεγγίζουν τα 159,6 εκατ. δολάρια πριν από φόρους. Στα 37 του χρόνια ο σούπερ σταρ των Γουόριορς παραμένει απόλυτα κυρίαρχος, όχι μόνο στα τρίποντα αλλά και στα οικονομικά μεγέθη του πρωταθλήματος.

Ο Curry καταγράφει 59,6 εκατ. δολάρια από το συμβόλαιό του και άλλα 100 εκατ. δολάρια από συνεργασίες, κυρίως μέσω του Curry Brand τις Under Armour.

Ο LeBron James στη δεύτερη θέση

Μετά από 11 χρόνια στην κορυφή, ο LeBron James υποχωρεί στο Νο2 με εκτιμώμενα έσοδα 137,6 εκατ. δολάρια, συνεχίζοντας ωστόσο να αποτελεί μια από τις πιο εμπορικές φιγούρες του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο top-4 των κορυφαίων

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας Forbes με συνολικά έσοδα 45 εκατ. δολαρίων από συμβόλαιο και εξωγηπεδικές συμφωνίες. Παρά τις αναταραχές στο Μιλγουόκι λόγω του σοβαρού τραυματισμού και της αποδέσμευσης του Ντέμιαν Λίλαρντ, το brand Greek Freak συνεχίζει να ανεβαίνει.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει συμβόλαιο για δυο σεζόν με τους Μπακς, ωστόσο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας στο μέλλον, σημειώνοντας ότι «σε έξι ή επτά μήνες μπορεί να αλλάξω γνώμη, είναι ανθρώπινο». Παράλληλα, έχει εκφράσει ξανά την επιθυμία του να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της πορείας του στο NBA.

Ένα σημαντικό μέρος της ανόδου των εσόδων του Γιάννη οφείλεται στη δραστηριότητά του εκτός παρκέ. Στη λίστα των χορηγών του προστέθηκε πρόσφατα η Huggies, ανεβάζοντας τον αριθμό των συνεργασιών του σε διψήφιο επίπεδο. Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο επενδύει συστηματικά σε ανερχόμενους τομείς συμμετέχοντας:

-στο νέο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών Unrivaled

-στην πλατφόρμα τεχνικής νοημοσύνης ScorePlay για αθλητικά highlights

-έχει δημιουργήσει και δικό του VC fund από το 2024

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρά τις αβεβαιότητες για το αγωνιστικό του μέλλον, παραμένει σταθερά ένας από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς παίκτες της λίγκα. Το 2025 τον βρίσκει στην οικονομική κορυφή, μέσα σε μια περίοδο όπου το ΝΒΑ μεταμορφώνεται σε μια ακόμα πιο κερδοφόρα επιχείρηση και ο Greek Freak είναι ένα από τα πιο φωτεινά της πρόσωπα.

Αναλυτικά η λίστα Forbes

Στεφ Κάρι – $159,6 εκατ. 37 ετών, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς • $59,6 εκατ. από το συμβόλαιο • $100 εκατ. από χορηγίες και συνεργασίες

ΛεΜπρόν Τζέιμς – $137,6 εκατ. 40 ετών, Λ.Α. Λέικερς • $52,6 εκατ. εντός γηπέδου • $85 εκατ. εκτός γηπέδου

Κέβιν Ντουράντ – $104,3 εκατ. 37 ετών, Χιούστον Ρόκετς • $53,3 εκατ. αγωνιστικά • $51 εκατ. εμπορικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο – $99,1 εκατ. 30 ετών, Μιλγουόκι Μπακς • $54,1 εκατ. από το συμβόλαιο • $45 εκατ. από εξωγηπεδικές δραστηριότητες

Τζέισον Τέιτουμ – $79,1 εκατ. 27 ετών, Μπόστον Σέλτικς • $54,1 εκατ. εντός γηπέδου • $25 εκατ. εκτός γηπέδου

Άντονι Έντουαρντς – $65,6 εκατ. 24 ετών, Μινεσότα Τίμπεργουλβς • $45,6 εκατ. αγωνιστικά • $20 εκατ. χορηγίες

Τζόελ Εμπίντ – $65,2 εκατ. 31 ετών, Φιλαδέλφεια 76ers • $55,2 εκατ. από συμβόλαιο • $10 εκατ. από συνεργασίες

Τζίμι Μπάτλερ – $65,1 εκατ. 36 ετών, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς • $54,1 εκατ. εντός γηπέδου • $11 εκατ. εκτός γηπέδου

Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ – $63,3 εκατ. 27 ετών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ • $38,3 εκατ. αγωνιστικά • $25 εκατ. εμπορικά έσοδα

Νίκολα Γιόκιτς – $63,2 εκατ. 30 ετών, Ντένβερ Νάγκετς • $55,2 εκατ. από το παρκέ • $8 εκατ. από χορηγίες

