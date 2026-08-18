Ένα μικρό στιγμιότυπο από το φετινό καλοκαίρι με την οικογένειά του μοιράστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στα social media.

Ο αστέρας του NBA απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους, έχοντας επιλέξει να περάσουν χρόνο όλοι μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καταγράφει οικογενειακές εξορμήσεις με σκάφος, βουτιές στα καταγάλανα νερά, αλλά και την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη.

Σε αρκετές από τις φωτογραφίες κρατά στην αγκαλιά του τα παιδιά του, με τα πρόσωπά τους να καλύπτονται διακριτικά με emoji καρδιάς.

Με διάθεση να κρατήσει αυτές τις στιγμές ως μια όμορφη οικογενειακή ανάμνηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνόδευσε το φωτογραφικό άλμπουμ με μια λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Το δικό μας καλοκαίρι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

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