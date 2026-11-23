Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του συνεχίζουν να διευρύνουν τις φιλανθρωπικές τους πρωτοβουλίες, προσθέτοντας το Μαϊάμι στους σταθμούς της κοινωνικής τους δράσης.

Το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων του στη συγκεκριμένη πόλη, γνωστοποιώντας παράλληλα την πρόθεσή του να συνεργαστεί με ανθρώπους και φορείς της τοπικής κοινότητας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) (@caff.foundation)

Η ανακοίνωση του ιδρύματος για το νέο ξεκίνημα

Την είδηση έκανε γνωστή το ίδιο το ίδρυμα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Στην ανάρτηση δημοσιεύτηκε φωτογραφία από το Kaseya Center, συνοδευόμενη από ένα μήνυμα καλωσορίσματος προς την πόλη του Μαϊάμι.

«Μαϊάμι, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα σε αποκαλούμε σπίτι μας. Μέσα από το οικογενειακό μας ίδρυμα, το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), ανυπομονούμε να ακούσουμε, να μάθουμε και να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους που ήδη προσφέρουν τόσα πολλά σε αυτή την κοινότητα. Με αφορμή τη φετινή ημέρα προσφοράς Give Miami Day, βοηθήστε μας να κάνουμε τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη του έργου του CAFF στο Μαϊάμι», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με την παρουσία του στο Μαϊάμι, το ίδρυμα επιδιώκει να αναπτύξει νέες συνεργασίες και να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, προσαρμόζοντας τη δράση του στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το έργο του Charles Antetokounmpo Family Foundation

Η κοινωνική προσφορά αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δράσης της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Το ίδρυμα δημιουργήθηκε στη μνήμη του πατέρα τους, Τσαρλς Αντετοκούνμπο, και έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) (@caff.foundation)



Οι πρωτοβουλίες του επικεντρώνονται κυρίως στα παιδιά, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες. Το έργο του αναπτύσσεται σε τρεις χώρες που συνδέονται άμεσα με την ιστορία της οικογένειας: την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νιγηρία.

Η Antetokounmpo Academy και οι υποτροφίες

Μία από τις βασικές δράσεις του ιδρύματος είναι η Antetokounmpo Academy.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Παράλληλα, ενθαρρύνονται να καλλιεργήσουν δεξιότητες που μπορούν να τους φανούν χρήσιμες σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους, όπως η συνεργασία, η πειθαρχία και η αυτοπεποίθηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εκπαίδευση. Το 2023 ανακοινώθηκε πενταετής συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree), η οποία προέβλεπε τη χορήγηση 24 υποτροφιών σε νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του CAFF, ο συνολικός αριθμός των υποτροφιών που έχουν δοθεί μέσω του Deree έχει φτάσει τις 40, ενώ παράλληλα συνεχίζονται προγράμματα εκπαιδευτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης.

Η στήριξη στη Νιγηρία

Σημαντικό μέρος των δράσεων της οικογένειας αφορά και τη Νιγηρία, την πατρίδα των γονιών τους.

Σε συνεργασία με οργανισμούς όπως το GEANCO Foundation και το WorldServe International, το ίδρυμα έχει συμβάλει σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την ανάπτυξη υποδομών για τις τοπικές κοινότητες και την πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Με την επέκταση στο Μαϊάμι, το Charles Antetokounmpo Family Foundation προσθέτει έναν ακόμη σταθμό στο έργο του, συνεχίζοντας την προσπάθεια να στηρίζει ανθρώπους και κοινότητες μέσα από δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) (@caff.foundation)

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