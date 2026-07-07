Τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς. Λίγο μετά τις έντονες φήμες που τον ήθελαν να μετακομίζει στους Miami Heat, ο «Greek Freak» αποχαιρέτησε επίσημα την ομάδα που τον ανέδειξε. Μέσα από ένα βίντεο-αναδρομή στα 13 χρόνια της πορείας του με τα «Ελάφια», ο Έλληνας σταρ θύμισε σε όλους μια μυθική διαδρομή: από το ξεκίνημά του μέχρι την κορυφή του κόσμου και την κατάκτηση του δαχτυλιδιού το 2021.

Μια ιστορική διαδρομή που μεταμόρφωσε ριζικά τόσο τον ίδιο όσο και ολόκληρο τον οργανισμό του Μιλγουόκι.

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