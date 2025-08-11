Ο Γιάννης Αποστολάκης έδωσε συνέντευξη σε γνωστή εφημερίδα, με αφορμή την ταξιδιωτική εκπομπή που παρουσιάζει στο Star «Route 360».

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Γιάννης Αποστολάκης