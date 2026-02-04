Ο Γιάννης Μπέζος είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του.

Με σίριαλ που έχουν γράψει ιστορία, με ατάκες που ακόμα και σήμερα θυμόμαστε, ο Γιάννης Μπέζος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ελληνική τηλεόραση.

Το κοινό τον έχει λατρέψει μέσα από τους ρόλους που έχει ενσαρκώσει, ενώ πολλές φορές, οι δημόσιες τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.

Ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Anestea The Podcast σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η τηλεόραση είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις το πρωί να δεις μια εκπομπή και νομίζεις ότι είσαι σε μια τρομερή κλειδαρότρυπα ή όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο. Λες γιατί είναι όλοι χαρούμενοι; Γιατί πρέπει; Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι είναι ύποπτο».

Καυστικός και με απόλυτη ειλικρίνεια τοποθετείται δημόσια για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, χωρίς να επηρεάζεται από τη γνώμη των άλλων και ως αποτέλεσμα, γίνεται «viral»…χωρίς τη θέλησή του.

Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξή του, ξεχωρίσαμε κάποιες από τις πιο «φαρμακερές» ατάκες του και τις συγκεντρώσαμε στο σημερινό άρθρο.

«Θέλω να παραμείνω και αυστηρός και απρόσιτος»

«Κάποιες φορές όταν ακούω από κάποιους συναδέλφους στις πρόβες και στα γυρίσματα ότι κουράστηκαν. Αυτό που τους λέω είναι να πάνε στην οικοδομή να ξεκουραστούν. Οι καλλιτέχνες δεν δικαιούνται να λένε κουράστηκα».

«Αρνήθηκα δουλειές γιατί θεώρησα αστείο να συμμετέχω με αυτές τις απολαβές»

«Μου λένε να κάνουμε remake, δηλαδή τι, να βράσουμε κόλλυβα να τα φάμε;»

«Η ελληνική τηλεόραση είναι μια σαχλαμάρα από το πρωί μέχρι το βράδυ»

«Ο Χίτλερ μπροστά στην ελληνική οικογένεια είναι αρνί»

«Δεν μου αρέσει να βλέπω αγράμματους στην τηλεόραση»

«Στην τηλεόραση μπορεί να βγει και η γιαγιά μου να παίξει»

«Δεν πρέπει να αρέσουν σε όλους αυτά που λες, αλλιώς είναι ύποπτο»

«Η φράση οδηγός στη ζωή μου είναι “μη δουλευόμαστε μεταξύ μας”»

«Σε εμένα δεν εμφανίζονται οι δημοσιογράφοι με μικρόφωνο, εξαφανίζονται – Η ανοησία παραμένει στην τηλεόραση»