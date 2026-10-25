Ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε στην επαγγελματική του διαδρομή, στις ανθρώπινες σχέσεις και στη νοοτροπία που, όπως πιστεύει, κρατά την Ελλάδα προσκολλημένη στο παρελθόν.

Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, μιλώντας με ειλικρίνεια για όσα θεωρεί σημαντικά στη ζωή και την καριέρα του.

«Δεν έχω κανένα απωθημένο» – Όσα είπε για την πορεία του

Ο ηθοποιός δήλωσε ευγνώμων για όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, ξεκαθαρίζοντας πως τίποτα δεν του χαρίστηκε και πως όσα πέτυχε ήταν αποτέλεσμα της προσωπικής του προσπάθειας.

«Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δε φανταζόμουν ότι θα κάνω όλα αυτά τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι αισθάνεται τυχερός για τη διαδρομή του, χωρίς να ξεχνάει τη δουλειά που χρειάστηκε να κάνει.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη συντροφικότητα, χαρακτηρίζοντάς την ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της ζωής.

Όπως εξήγησε, η ουσιαστική γνωριμία με έναν άνθρωπο απαιτεί να ανακαλύψει κανείς όσα κρύβονται πίσω από την εικόνα που εκείνος παρουσιάζει, καθώς οι περισσότεροι δεν αποκαλύπτουν εύκολα τις ευαισθησίες τους.

Η κριτική στο παρελθόν και το μήνυμα προς τους νέους

Ο Γιάννης Μπέζος εξέφρασε, επίσης, την ενόχλησή του για τη διαρκή αναφορά σε όσα έχουν περάσει, θεωρώντας πως στην Ελλάδα συχνά αντιμετωπίζουμε το παρελθόν σαν να αποτελεί οδηγό για το μέλλον.

Με αφορμή ερώτηση για τη σημερινή συνεργασία του με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και το ενδεχόμενο να αναπολούν παλαιότερες στιγμές, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ασχολούμαστε συνέχεια με τα παλιά, και ότι νομίζουμε ότι αυτά είναι το μέλλον».

Κλείνοντας, στάθηκε στη σχέση των μεγαλύτερων γενεών με τους νέους, επισημαίνοντας ότι οι τελευταίοι χρειάζονται ουσιαστικά παραδείγματα και όχι ανθρώπους που προσπαθούν να υιοθετήσουν τη δική τους ηλικία ή νοοτροπία.

«Τα νέα παιδιά θέλουν παραδείγματα. Δε θέλουν να τους κάνουν οι παλιοί τους νέους. Οι άνθρωποι της γενιάς μου κάνουν τους νέους και είναι γελοία πράγματα αυτά», τόνισε, εξηγώντας παράλληλα πως όσα λέει στις δημόσιες τοποθετήσεις του εκφράζουν την αληθινή του άποψη και δεν αποσκοπούν απλώς στο να προκαλέσουν εντύπωση.

Govastiletto.gr – Γιάννης Μπέζος: Στο πλευρό του η σύζυγός του, Ναταλία Τσαλίκη στην πρεμιέρα της νέας του παράστασης