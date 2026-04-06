Καλεσμένος στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ήταν τη Μεγάλη Δευτέρα ο Γιάννης Μπέζος κι έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή την αποψινή πρεμιέρα του έργου «Σούπερ Ήρωες» όπου πρωταγωνιστεί.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός τοποθετήθηκε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ απάντησε για το αν μετάνιωσε που δεν ασχολήθηκε με την πολιτική.

Τι είπε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει ακρότητες. Πολύ μεγάλες ακρότητες. Δηλαδή, φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα, η οποία αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Γιατί το λέω αυτό… μπορεί σε ορισμένα πράγματα να έχει και δίκιο. Όπως και η άλλη πλευρά η ακραία που είναι πιο συντηρητική δηλαδή, μπορεί σε ορισμένα να έχει δίκιο. Το χάνουμε το δίκιο όταν αυτό επικαλύπτεται από μία μόνιμη καταγγελία και φωνή. Νομίζω ότι είναι και θέμα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας.

Βέβαια εγώ δεν ακολουθώ πολιτικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν ήταν ανακόλουθη με αυτά που γίνανε όταν πρωτοβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, αποχώρησε. Επομένως αυτό πρέπει να της το πιστώσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι απέναντι στους ανθρώπους. Ότι κάποια στιγμή ενώ θα μπορούσε να παραμείνει, έφυγε».

Σχετικά με το αν μετάνιωσε που δεν ασχολήθηκε με την πολιτική, ο Γιάννης Μπέζος απάντησε: «Όχι, δεν έχω μετανιώσει καθόλου! Θα μειοψηφούσα σίγουρα, όπου κι αν πήγαινα, γιατί λειτουργούμε ακόμα πολύ επιθετικά μεταξύ μας. Αν μου ζητούσαν να αναλάβω τον χώρο του πολιτισμού, δεν θα το έκανα εύκολα».

