Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε, στο Θέατρο Αλκυονίς, μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά, με αφορμή την έναρξη των παραστάσεων «Ο έμπορος της Βενετίας», του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός επιστρέφει στη σκηνή με ένα από τα σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου, αναλαμβάνοντας τον απαιτητικό ρόλο του Σάυλωκ, σε μια παράσταση που φωτίζει τις ανθρώπινες αντιφάσεις, τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση.

Στην πρεμιέρα το «παρών» έδωσαν πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής και της τέχνης, που θέλησαν να παρακολουθήσουν τη νέα θεατρική δουλειά του Γιάννη Μπέζου και να στηρίξουν τους συναδέλφους τους.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Ναταλία Τσαλίκη, η οποία φωτογραφήθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Γιάννη Μπέζο, καθώς και η Φαίη Ξυλά, που συμμετέχει στον πρωταγωνιστικό θίασο.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε στιγμιότυπα από τη βραδιά, με τους καλεσμένους να ποζάρουν χαμογελαστοί τόσο στους χώρους του θεάτρου όσο και στα παρασκήνια, σε μια ατμόσφαιρα συναδελφικότητας και χαράς.

Στην παράσταση συμμετέχουν επίσης οι Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλλας, Αλμπέρτο Φάις, Λήδα Καπνά, Σταύρος Μαρκάλας, Ιωάννης Απέργης, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομμύδας, Θράσος Σταθόπουλος και Στελίνα Καρασαββίδου.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ο «Έμπορος της Βενετίας» μάς μεταφέρει στη Βενετία, όπου ο έμπορος Αντόνιο δανείζεται χρήματα από τον Σάυλωκ, προκειμένου να βοηθήσει τον φίλο του Μπασσάνιο να διεκδικήσει την αγαπημένη του Πόρσια. Μια φαινομενικά απλή οικονομική συμφωνία εξελίσσεται σε μια σκληρή αναμέτρηση, όταν ο δανειστής απαιτεί ως αντάλλαγμα μία λίβρα από τη σάρκα του Αντόνιο.

Μέσα από αυτή την ιστορία, ο Σαίξπηρ εξερευνά την ανθρώπινη φύση, τις κοινωνικές ανισότητες, την εξουσία του χρήματος και τα όρια της ηθικής.

Η παράσταση παρουσιάζεται σε μετάφραση και απόδοση του Άκη Δήμου, με πρωτότυπη μουσική του Κωστή Μαραβέγια, σκηνικά του Γιώργου Γαβαλά και κοστούμια της Κατερίνας Παπανικολάου.

Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί έως τις 15 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αλκυονίς.

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