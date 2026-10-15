Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» για την πολυετή πορεία του στην υποκριτική, τη σχέση του με την επιτυχία και όσα θεωρεί σημαντικά στο θέατρο.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη νέα του παράσταση, «Ο Έμπορος της Βενετίας», αλλά και στις ευθύνες που συνοδεύουν τη δημόσια παρουσία των καλλιτεχνών.

«Η δουλειά μας είναι να παρηγορούμε τον κόσμο»

«Δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι τρομερά σημαντικό. Πιστεύω ότι κάνω τη δουλειά μου, προσπαθώ να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Η δουλειά η δική μας είναι να παρηγορούμε τον κόσμο, να τον κάνουμε να ξεχνιέται, αλλά και να θυμάται», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το θέατρο έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από την τηλεόραση.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι καλλιτέχνες έχουν ευθύνη για όσα εκφράζουν δημόσια, καθώς η δουλειά τους απευθύνεται σε ευρύ κοινό.

Η επιστροφή στο θέατρο και η στάση απέναντι στην καριέρα του

Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στη σκηνή με τον «Έμπορο της Βενετίας» του William Shakespeare, σε παράσταση που σκηνοθετεί και στην οποία πρωταγωνιστεί. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκυονίς.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα που υποδύεται, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με αντιφάσεις, ο οποίος δέχεται σκληρή συμπεριφορά και απαντά με τον ίδιο τρόπο, έχοντας ως βασικό γνώμονα το χρήμα.

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ πως αδικήθηκε επαγγελματικά. «Δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ», είπε, εξηγώντας ότι δεν χρειάστηκε να δώσει μάχη για να βρει ρόλους, ούτε θεώρησε ότι υπήρξε κάποιο κύκλωμα που εμπόδιζε την εξέλιξή του.

«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στη σκηνή από τους φοβισμένους ανθρώπους»

Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας ηθοποιός, ο Γιάννης Μπέζος στάθηκε στον επαγγελματισμό, το κύρος και κυρίως, στο θάρρος να εκτίθεται μπροστά στο κοινό.

«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στη σκηνή από τους φοβισμένους ανθρώπους», σημείωσε.

Τέλος, μίλησε για τη σημασία που έχει για τον ίδιο η εκτίμηση προς τους συναδέλφους του, τονίζοντας ότι σέβεται ιδιαίτερα τη γνώμη όσων εκτιμά προσωπικά. «Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στη δουλειά μας και υπήρχαν, που δεν μου λένε τίποτα», κατέληξε.

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