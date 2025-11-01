Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στο Happy Day και στη Χριστιάννα Κοχλατζή μίλησε ο Γιάννης Μπορμπόκης και αναφέρθηκε τόσο στη ζωή του στη Ρόδο με τον γιο του όσο και στις σχέσεις με την πρώην σύζυγό του, Μικαέλα Φωτιάδη.

Ο νεαρός επιχειρηματίας παραδέχτηκε πως η μητέρα του παιδιού του βρίσκεται συχνά στο νησί, ενώ η απόφασή της να μετακομίσει στην Ολλανδία έφερε για την ίδια θετικά αποτελέσματα.

«Έχω τον γιο μου μαζί και έχω πάρα πολύ βοήθεια. Έρχεται συχνά και η μητέρα του στη Ρόδο. Όταν χωρίζουν οι γονείς, δεν είναι ωραίο που το παιδί είναι μία με τον έναν, μία με τον άλλο.

Έχουμε πολύ καλή σχέση με το που έρχεται η Μικαέλα, ή όταν πάω στην Ολλανδία μπορώ να μείνω στο σπίτι της. Για χωρισμένοι τα πάμε πολύ καλά. Δεν έχουμε αυτό που κάνουν τα ζευγάρια που χωρίζουν και λένε θα δεις το παιδί το Σάββατο και θα το πάρεις πίσω την Κυριακή συγκεκριμένη ώρα. Νομίζω τώρα που πήγε στην Ολλανδία είναι δέκα φορές καλύτερα απ’ ότι ήταν στην Αθήνα», είπε ο Γιάννης Μπορμπόκης για την πρώην σύζυγό του.

«Τα πρώτα δύο χρόνια του χωρισμού δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήθελα, ούτε να ακούω, ούτε τίποτα. Το άλλαξα γιατί δεν βγαίνει. Από την πρώτη μέρα που την γνώρισα μέχρι τον χωρισμό μας, είναι η μάνα του παιδιού μου και πάντα θα είμαι εκεί», κατέληξε ο Γιάννης Μπορμπόκης στο Happy Day.

Ο Γιάννης Μπορμπόκης και η Σταρ Ελλάς Μικαέλα Φωτιάδη το 2017 έγιναν γονείς, ενώ δύο χρόνια αργότερα το 2019 βάφτισαν τον γιο τους. Το ζευγάρι έκανε σχέδια γάμου, ενώ ο χωρισμός τους αιφνιδίασε τους ανθρώπους των media.

