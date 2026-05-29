Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της συζύγου του, Δήμητρας Παπαδήμα, βρέθηκε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου. Ο αγαπημένος ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και, μεταξύ άλλων, σχολίασε τη θέση του Δημήτρη Φιλιππίδη για τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη.

Αναφερόμενος στη δήλωση του νεαρού ότι ο πατέρας του «ταπεινώθηκε και αυτό του έκανε καλό», ο Γιάννης Μποσταντζόγλου τόνισε πως αυτά τα λόγια τιμούν τον Δημήτρη. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη —ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού— χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο παιδί.

«Έκανε καλό στον Πέτρο Φιλιππίδη που ταπεινώθηκε ή έκανε καλό στην κοινωνία; Και τα δύο. Είναι προς τιμήν του Δημήτρη Φιλιππίδη που το λέει, είναι ένα ευαίσθητο παιδί απ’ ότι ξέρω», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 28 Μαΐου.

«Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και με μένα, ποια θα ήταν η θέση του γιου μου και της κόρης μου; Δύσκολη οπωσδήποτε. Τα παιδιά αναπόφευκτα κουβαλάνε τις πράξεις των γονιών τους», είπε κλείνοντας

