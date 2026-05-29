Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της συζύγου του, Δήμητρας Παπαδήμα, βρέθηκε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου. Ο αγαπημένος ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και, μεταξύ άλλων, σχολίασε τη θέση του Δημήτρη Φιλιππίδη για τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη.
Αναφερόμενος στη δήλωση του νεαρού ότι ο πατέρας του «ταπεινώθηκε και αυτό του έκανε καλό», ο Γιάννης Μποσταντζόγλου τόνισε πως αυτά τα λόγια τιμούν τον Δημήτρη. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη —ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού— χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο παιδί.
«Έκανε καλό στον Πέτρο Φιλιππίδη που ταπεινώθηκε ή έκανε καλό στην κοινωνία; Και τα δύο. Είναι προς τιμήν του Δημήτρη Φιλιππίδη που το λέει, είναι ένα ευαίσθητο παιδί απ’ ότι ξέρω», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 28 Μαΐου.
«Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και με μένα, ποια θα ήταν η θέση του γιου μου και της κόρης μου; Δύσκολη οπωσδήποτε. Τα παιδιά αναπόφευκτα κουβαλάνε τις πράξεις των γονιών τους», είπε κλείνοντας
Τι είχε πει ο Δημήτρης Φιλιππίδης για τον πατέρα του
Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Δημήτρης Φιλιππίδης είχε μιλήσει για την υπόθεση του πατέρα του, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η ταπείνωση που βίωσε, όσο σκληρή και αν ήταν, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό μάθημα τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.
Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Φιλιππίδης στο «Anestea the podcast»: «Θεωρώ ότι το γεγονός ότι ταπεινώθηκε αυτός ο άνθρωπος του κάνει πολύ καλό. Και στο λέω πολύ ειλικρινά. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο τρόπος και αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ το πώς ταπεινώνεται κάποιος, αλλά σαν αποτέλεσμα είναι πολύ χρήσιμο. Είναι μάθημα και για τον ίδιο – σπουδαίο μάθημα – και για εμένα και για την οικογένειά μου, και για τη μητέρα μου και για όλους, θεωρώ. Το σκέφτηκα να τον παρατήσω. Εγώ, προσωπικά. Σκέφτηκα ότι καταλαβαίνεις. Το ανθρώπινο μυαλό θα σκεφτεί τα πάντα. Και το δικό μου, τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ. Στο λέω πολύ ειλικρινά. Δεν μπορώ. Και δεν είναι μόνο ο μπαμπάς μου, έτσι; Είναι η πρώην σύντροφός μου, οι φίλοι μου, δεν μπορώ να φύγω».
