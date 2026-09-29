Στο Θέατρο «Άνεσις» συνάντησε ο Αλέξανδρος Ρούτας με την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» τον Γιάννη Μποσταντζόγλου. Ο δημοφιλής ηθοποιός προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα του Alpha, αποκαλύπτοντας πως έχει σταματήσει εδώ και αρκετά χρόνια να παρακολουθεί τον εαυτό του στις τηλεοπτικές επαναλήψεις.

«Δεν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, ούτε στα πρωτότυπα πολλές φορές. Στην αρχή τα έβλεπα ως νέος, λειτουργεί λίγο η ματαιοδοξία “θα βγω στο γυαλί” μετά βαρέθηκα. Τον εαυτό μου θα βλέπω; Ξέρω πολύ καλά τι κάνω, το να με βλέπω είναι ναρκισσιστικό. Μου φαίνεται και λίγο ξιπασμένο» δήλωσε ο ηθοποιός.

Με μακρά και πολυσχιδή διαδρομή στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του. Γιος του σπουδαίου γελοιογράφου και θεατρικού συγγραφέα Μποστ, εκπαιδεύτηκε υποκριτικά στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν και στη Δραματική Σχολή Κατσέλη.

Το ξεκινημά του στη μεγάλη οθόνη σημαδεύτηκε από συμμετοχές σε εμβληματικές παραγωγές, όπως το «Happy Day» του Παντελή Βούλγαρη και η «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου. Έκτοτε, έχει διαγράψει μια πλούσια πορεία με δεκάδες ρόλους, με το ευρύ κοινό να τον ξεχωρίζει —ανάμεσα σε πολλούς άλλους— για τη χαρισματική ερμηνεία του ως σμήναρχος στη δημοφιλή σειρά «Δύο Ξένοι».

Στην προσωπική του ζωή έχει αποκτήσει έναν γιο από προηγούμενο γάμο, ενώ εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες μοιράζεται τη ζωή του με τη Δήμητρα Παπαδήμα, με την οποία απέκτησαν την κόρη τους, Θαλασσινή.

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