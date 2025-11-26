Μια από τις σπάνιες καθημερινές εμφανίσεις του ζευγαριού με casual looks και αθλητικά παπούτσια κατέγραψε ο φωτογραφικός μας φακός στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη βρέθηκε στο κέντρο της πόλης με τον σύζυγό της, Γιάννη Μπρατάκο όπου απήλαυσαν τη βόλτα τους σε ένα διάλειμμα από το καθημερινό τους πρόγραμμα.

«Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για την εργατικότητα, την ακεραιότητα και τη συνέπειά του. Εργάζεται µε αφοσίωση και στοχοπροσήλωση, δίνοντας λύσεις και ανοίγοντας δρόμους. Τον εμπιστεύομαι και τον συμβουλεύομαι. Άλλωστε, οι συζητήσεις για την πολιτική και την επιχειρηματικότητα είναι καθημερινές και τις απολαμβάνουμε» έχει πει η Έλενα Ράπτη για τον σύζυγό της σε συνέντευξή της.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Έλενα Ράπτη: Η σπάνια αναφορά στον σύζυγό της, Γιάννη Μπρατάκο – «Τον εμπιστεύομαι και τον συμβουλεύομαι»