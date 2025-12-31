Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα θα υποδεχθούν το νέο έτος στο εξωτικό Πουκέτ της Ταϊλάνδης, μαζί με τα παιδιά τους και καλούς φίλους, μεταξύ των οποίων και η Σοφία Καρβέλα

Το εφοπλιστικό ζεύγος, αφού πέρασε τα Χριστούγεννα στο χιονισμένο Κουρσεβέλ με την Άννα Βίσση, ταξίδεψε σε ένα πιο εξωτικό προορισμό, όπως άλλωστε συνηθίζει κάθε χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, διαμένουν στο πολυτελές resort Amanpuri, που προσφέρει την απόλυτη ιδιωτικότητα και ηρεμία δίπλα στη θάλασσα.

To Resort:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amanpuri (@amanpuri)

Η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε, μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram, στιγμιότυπα, αλλά και βίντεο από τις διακοπές τους.

Σε μια φωτογραφία ποζάρει δίπλα στη Δήμητρα Κούστα, η οποία φοράει ένα άκρως καλοκαιρινό μικροσκοπικό outfit, κρατώντας μάνγκο.

Η κόρη της Άννας Βίσση γράφει πάνω στην εικόνα: «Wife for life», δηλαδή «Σύζυγος για πάντα».

