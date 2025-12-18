Ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας και η σύζυγός του, Δήμητρα Μέρμηγκα Κούστα, το βράδυ της Τρίτης, πραγματοποίησαν ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι στην έπαυλή τους στη Βουλιαγμένη με λίγους κι εκλεκτούς καλεσμένους.

Το εφοπλιστικό ζεύγος άνοιξε την εντυπωσιακή μονοκατοικία του στη Βουλιαγμένη και φιλοξένησε περίπου 60 φίλους, νονούς και κουμπάρους. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος μοιράστηκε ένα φωτογραφικό κλικ από την υπέροχη βραδιά με την οικοδέσποινα Δήμητρα Κούστα και την κουμπάρα της, την απόλυτη Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση, ο Χάρης Παμπούκης, ο Πόλυς και η Ρόζμαρι Χατζηιωάννου, ο Γιάννης και η Πηνελόπη Μαυρή, η Ράνα και ο Ριάντ Ζέϊν, Ράνια και Σάμερ Χούρι, η Χάλα και ο Ταουφίκ Χούρι, η Κατερίνα Λαναρά, η Νάντια και ο Τάκης Θεοχαράκης, κ.ά.

Με φόντο το πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο της οικίας Κούστα και το πιάνο, οι δύο κυρίες ποζάρουν αγκαλιά με τον Ηλία Ψινάκη, ο οποίος χαμογελαστός στέκεται στη μέση.

«Ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο πάρτι, που βρεθήκαμε όλοι οι φίλοι, πριν πάρουμε όλοι τα βουνά για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Να ‘ναι καλά οι υπέροχοι οικοδεσπότες που μας μάζεψαν στο τελευταίο dinner πριν από τον καινούργιο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη και @belita_private για την υπέροχη όπως πάντα φιλοξενία σας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας αγαπημένοι μου φίλοι!!! @annavissiofficial @belita_private», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Ηλίας Ψινάκης.

Η Άννα Βίσση για την περίσταση επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο τοπ με χρυσά κουμπιά κι ένα μαύρο τζιν. Ξεχωρίζουν οι δύο μεγάλες ζώνες που επέλεξε με χρυσές αγκράφες.

Η σύζυγος του Γιάννη Κούστα έδωσε το δικό της μάθημα στυλ, επιλέγοντας για τη δεξίωση ένα σύνολο που απέπνεε αυτοκρατορική φινέτσα. Φορώντας ένα μαύρο βελούδινο παντελόνι και ένα ασορτί τοπ με διακριτικές χρυσές λεπτομέρειες, τράβηξε τα βλέμματα. Το look ολοκληρώθηκε, όπως φάνηκε σε προηγούμενες λήψεις, με ένα σακάκι στο ίδιο, πολυτελές ύφος, αναδεικνύοντας μια εντυπωσιακή και διαχρονική επιλογή.

Αρετή Δαλακούρα και Δήμητρα Κούστα

Γιάννης Στασινόπουλος και Δήμητρα Κούστα

Το μεγαλειώδες χριστουγεννιάτικο δέντρο στέκεται επιβλητικά σε ένα από τα σαλόνια της οικίας και είναι στολισμένο φέτος με αμέτρητες ολόχρυσες μπάλες και χιλιάδες λαμπάκια σε θερμό φωτισμό. Ταιριάζει άψογα με την υπόλοιπη διακόσμηση του σπιτιού και σίγουρα κλέβει τις εντυπώσεις.

Όπως αποκαλύπτει και ο Ηλίας Ψινάκης, αυτό ήταν ένα τελευταίο μεγάλο πάρτι των Κούστα στην Αθήνα για το 2025, αφού μετά οι περισσότεροι θα μεταβούν σε πιο χειμερινούς προορισμούς για να απολαύσουν στο έπακρον την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το τραπέζι όπου δείπνησαν οι λαμπεροί καλεσμένοι του ζεύγους

Τον συγκλονιστικό στολισμό του με λουλούδια σε χρώμα ρουμπινιού που επιμελήθηκε ο Jeff Leatham, ο Αμερικανός designer που εξειδικεύεται σε floral design παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο του Chevalier de la Legion d’Honneur από την Γαλλική Κυβέρνηση.

Μεταξύ άλλων, συνεργάζεται με το Four Seasons της Νέας Υόρκης ενώ είναι και creative Director των Ξενοδοχείων George V στο Παρίσι και Four Seasons στο Beverly Hills και τη Philadelphia.

Το μενού που επιμελήθηκε η Premium Services της Fine Food Collection, εκτέλεσε εξαιρετικά ο Γάλλος chef Bertrand Valegeas από το Mandarin Oriental του Costa Navarino και περιλάμβανε Honey Custard και χαβιάρι πάνω σε ελληνικό αχινό, εσκαλόπ από fois gras με μελανόσπορη τρούφα και ως κυρίως πιάτο, πάπια a l’orange ενώ ακολούθησε ένα dessert με chocolat fondant, τιμήθηκε δεόντως από τους καλεσμένους.

