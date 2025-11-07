Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησε τον Γιάννη Γαλάτη.

Ο δημοφιλής σχεδιαστής μόδας μίλησε, σε μια σπάνια συνέντευξη, για την απόφασή του να πουλήσει μια πολυκατοικία του στη Ραφήνα, αλλά και για τη ζωή του σήμερα.

Αρχικά, ο Γιάννης Γαλάτης είπε: «Είμαι χαρούμενος που με ξαναθυμηθήκατε μετά από πάρα πολύ καιρό και αυτό είναι και το παράπονό μου. Μην ξεχνάτε τους καλλιτέχνες που διέπρεψαν σε όλη την Ελλάδα».

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να πουλάει την πολυκατοικία του στη Ραφήνα, αποκάλυψε: «Πουλάω την πολυκατοικία για να μπορέσω να συντηρήσω τις 22 οικογένειες που φροντίζω. Τους προσφέρω την αγάπη μου με αυτό τον τρόπο. Το σπίτι που μένω τώρα θα το κάνω οπωσδήποτε μουσείο».

Για το πρόσφατο ατύχημα που είχε στο σπίτι του, ο Γιάννης Γαλάτης αποκάλυψε: «Πρόσφατα είχα ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι μου. Γλίστρησα στις σκάλες που είναι στην είσοδο και έπεσα αλλά ευτυχώς εγώ δεν πίνω, δεν καπνίζω και τα κόκκαλά μου είναι τόσο δυνατά που δεν έπαθα τίποτα».

govastiletto.gr – Γιάννης Γαλάτης: Πουλάει την πολυκατοικία του στη Ραφήνα έναντι 600.000 ευρώ – Στην ιδιοκτησία του έχει περίπου 70 ακίνητα