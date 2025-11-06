Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το πρωί της Πέμπτης μέσα από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, Super Κατερίνα έγινε γνωστό πως ο Γιάννης Γαλάτης πουλάει την πολυκατοικία που έχει στην ιδιοκτησία του στην Ραφήνα έναντι 600.000 ευρώ, παρόλο που δεν έχει κανέναν οικονομικό πρόβλημα. Αντιθέτως, στην ιδιοκτησία του έχει περίπου 70 ακίνητα!

«Η πολυκατοικία αυτή αποτελείται από 6 διαμερίσματα. Είναι μια μεζονέτα και ένα υπόγειο που είχε σαν γκαλερί. Την πουλάμε όπως είναι και βρίσκεται, αυτοτελή. 600.000 ευρώ την πουλάει. Έχω μια τεχνική εταιρία για υποψήφιους αγοραστές και μια Ελληνοαμερικάνα. Δεν την πουλάει για οικονομικούς λόγους. Θέλει να διαθέσει τα χρήματα για φιλανθρωπίες», δήλωσε ο μεσίτης που έχει αναλάβει την πώλησή της.

«Τότε στην φωτιά στο Μάτι είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του πυρόπληκτους και γενικά πάντα συμμετέχει σε φιλανθρωπικές φράσεις. Τώρα που μεγάλωσε είναι στα πλάνα του να πουλήσει την πολυκατοικία. Με τα χρήματα έχει πλάνο να βοηθήσει οικογένειες και φιλανθρωπικά ιδρύματα», μετέφερε δημοσιογράφος της εκπομπής.

Ποιος είναι ο Γιάννης Γαλάτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 και είναι γιoς του Παναγιώτη Γαλάτη. Κατάγεται από την παλιά αριστοκρατική οικογένεια Γαλάτη της Ιθάκης. Ο προ-προπάππος του ήταν α΄ ξάδερφος του Φιλικού Νικολάου Γαλάτη και του δημάρχου Αθηναίων Κωνσταντίνου Γαλάτη.

Τη δεκαετία του ΄60 άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μόδας. Με τη βοήθεια της Έφης και του Στάθη Παντελάκη άνοιξε βιοτεχνία, η οποία σύντομα άρχισε να δραστηριοποιείται εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο και στη Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία κ.α. Ο Γαλάτης αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα, ειδικότερα τη δεκαετία του ΄70, ονόματα της εποχής του στον ελληνικό χώρο.

Έχει παντρευτεί τρεις φορές και έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον Αίολο και την Κατερίνα.

