Ο Γιάννης Γιοκαρίνης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και ρωτήθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή εξαιτίας «ανειδίκευτων γιατρών», ενώ αποκάλυψε ότι τον γνώριζε από μικρό και μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά.

«Τον έφαγαν τον Γιώργο, τον έφαγαν τον Γιώργο δυστυχώς παιδιά. Ποιοι; Οι καλαμπορτζήδες γιατροί. Τι θα πει καλαμπόρτζης; Είναι ισπανικά, δεν τα ξέρουν πολύ καλά αυτά εδώ στην Ελλάδα. Σημαίνει ανειδίκευτος. Το πιστεύω ότι τον έφαγαν, γιατί ποιος δεν το πιστεύει; Ας έρθει να μου εμένα ποιος δεν το πιστεύει. Με έχει σοκάρει γιατί έφυγε ένα πολύ καλό παιδί και ένας πολύ καλός άνθρωπος.

Τον ξέρω πολύ καλά από μικρό, στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε. Η οικογένεια, είναι οικογένεια. Ό,τι και να έχει λεχθεί και ακουστεί η οικογένεια, είναι οικογένεια, πονάει. Δεν μπορεί να μην πονέσει αυτή η μάνα που έχει κάνει αυτό το παιδί, και αυτός ο πατέρας. Και οι αδερφές έχουν το ίδιο αίμα, πονάνε.

Ήταν αφορμή ο Γιώργος να φανούν όλοι αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας. Ανησυχώ και φοβάμαι ότι και ο Γιώργος ο ίδιος δεν είχε γνώση γι’ αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Δηλαδή ποιος θα πήγαινε εκεί μέσα εάν ήξερε ότι θα πεθάνει;» ανέφερε ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

govastiletto.gr – Ο Γιάννης Γιοκαρίνης μετά το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: «Ζήτησα βοήθεια για να χαλαρώσει το μέσα μου»