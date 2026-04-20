Ο Γιάννης Γκελντής μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δύο εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του, περιγράφοντας όσα έζησε από τη σύλληψη, μέχρι και την παραμονή του στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς βίωσε την απομάκρυνση ανθρώπων από το επαγγελματικό του περιβάλλον.

Ο γνωστός σεφ είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2023 για σοβαρές οικονομικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 350.000 ευρώ και φοροδιαφυγή που ξεπερνούσε το 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινές φυλάκισης με αναστολή.

Στον Κορυδαλλό παρέμεινε για περίπου πέντε μήνες.

Αναφερόμενος στη σύλληψή του, περιέγραψε ένα πιο ανθρώπινο σκηνικό απ’ ό,τι περίμενε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στους αστυνομικούς που με συλλάβανε. Είχαμε πάρα πολλά αδέσποτα και πήγα να προμηθευτώ τις τροφές τους. Με σταματάνε, μου λένε, “ασφάλεια από τη ΓΑΔΑ”. Τους παρακάλεσα να πάμε να πάρουμε τροφές. Φυσικά οι άνθρωποι δέχτηκαν. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευγενικοί που δεν ήταν υποχρεωμένοι. Ούτε χειροπέδες μου φορέσανε όταν έγινε η προσαγωγή μου στη ΓΑΔΑ», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε και την εμπειρία του μέσα στη φυλακή: «Μπαίνω στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού. Και εκεί να πω ότι πραγματικά οι άνθρωποι ήτανε πάρα, πάρα πολύ ευγενικοί. Μου στάθηκαν ψυχολογικά. Εγώ δεν είχα ούτε παντόφλες όταν πήγα μέσα. Ένας συγκρατούμενός μου έδωσε παντόφλες, μου έδωσε πετσέτα. Μιλάμε, δεν με ξέρανε οι άνθρωποι», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε πως δεν περίμενε να οδηγηθεί στη φυλακή: «Δεν το περίμενα να μπω φυλακή. Ούτε είχα καταλάβει τον κίνδυνο, ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για αυτά τα αδικήματα που κατηγορήθηκα. Αδίκως, φυσικά. Φταίω εγώ που δεν κατέθεσα τα βιβλία της πενταετίας και από εκεί βγήκανε μετά δύο εντάλματα, ένα για τον ΦΠΑ, το οποίο ήρθε στα 340-350.000 ευρώ, και γύρω στο 1.500.000 με 1.600.000 ο φόρος εισοδήματος», δήλωσε.

Κλείνοντας, εξέφρασε και την απογοήτευσή του για την απουσία επικοινωνίας από πρώην συνεργάτες του: «Κανένας από αυτούς που συνεργάστηκα, δεν μου έστειλε μήνυμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.