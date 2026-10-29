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Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr συνάντησε πρόσφατα τον Γιάννη Γκούμα με τη σύζυγό του, Πόπη Γκούμα σε μια σπάνια έξοδο στη Γλυφάδα.
Ο πρώην άσσος των γηπέδων, που καθιερώθηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη θέση του αμυντικού, και ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004, ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την προπονητική ενώ έχει περισσότερο χρόνο για να αφιερώνει στην οικογένειά του.