Εδώ και πολλά χρόνια, ο 51χρονος σήμερα Γιάννης Γκούμας είναι μαζί με την αγαπημένη του Πόπη Γκούμα, με την οποία έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια με τους δυο γιους τους. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει μια ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τους συναντάμε σπάνια σε δημόσιες εξόδους.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε σε μια βόλτα στους δρόμους της Γλυφάδας.

Δείτε φωτογραφίες από την έξοδό τους:

Ο Γιάννης Γκούμας είναι Έλληνας πρώην ποδοσφαιριστής και έγινε γνωστός κυρίως από τη μακρόχρονη πορεία του στον Παναθηναϊκό.

Αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός και πέρασε σχεδόν όλη την επαγγελματική καριέρα του στην ομάδα, από το 1994 έως το 2009, αποτελώντας μια από τις πιο σταθερές και ηγετικές παρουσίες της άμυνας. Επίσης, υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδος τη δεκαετία του 2000.

govastiletto.gr – Πόπη Γκούμα & Γιάννης Γκούμας: Σπάνια εμφάνιση με τους γιους τους – Φωτογραφίες