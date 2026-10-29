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Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr συνάντησε πρόσφατα τον Γιάννη Γκούμα με τη σύζυγό του, Πόπη Γκούμα σε μια σπάνια έξοδο στη Γλυφάδα.

Ο πρώην άσσος των γηπέδων, που καθιερώθηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη θέση του αμυντικού, και ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004, ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την προπονητική ενώ έχει περισσότερο χρόνο για να αφιερώνει στην οικογένειά του.

Εδώ και πολλά χρόνια, ο 51χρονος σήμερα Γιάννης Γκούμας είναι μαζί με την αγαπημένη του Πόπη Γκούμα, με την οποία έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια με τους δυο γιους τους. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει μια ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τους συναντάμε σπάνια σε δημόσιες εξόδους.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε σε μια βόλτα στους δρόμους της Γλυφάδας.

Δείτε φωτογραφίες από την έξοδό τους:

Ο Γιάννης Γκούμας είναι Έλληνας πρώην ποδοσφαιριστής και έγινε γνωστός κυρίως από τη μακρόχρονη πορεία του στον Παναθηναϊκό.

Αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός και πέρασε σχεδόν όλη την επαγγελματική καριέρα του στην ομάδα, από το 1994 έως το 2009, αποτελώντας μια από τις πιο σταθερές και ηγετικές παρουσίες της άμυνας. Επίσης, υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδος τη δεκαετία του 2000.

 

govastiletto.gr – Πόπη Γκούμα & Γιάννης Γκούμας: Σπάνια εμφάνιση με τους γιους τους – Φωτογραφίες

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