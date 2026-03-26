Ο Γιάννης Καλλιάνος έδωσε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη, στη διαδικτυακή εκπομπή των αδελφών Ράντη, και αποκάλυψε μεταξύ άλλων πρώτη φορά ότι η σύζυγός του, Χάρις Δαμιανού ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, όμως απέβαλε.

«Δυστυχώς πριν από λίγες εβδομάδες, η σύζυγός μου είχε μείνει έγκυος σε ένα παιδάκι, απέβαλε, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Είναι πολύ στεναχωρημένη με αυτό, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Προσπαθώ να της εξηγήσω ότι δεν τελείωσε εδώ η ζωή και το μέλλον, και θα προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, γιατί μας το ζητάει ο γιος μας, ο Γιώργος. Μόλις είχε μείνει έγκυος η Χάρις, πήγαινε και έβλεπε σε μια εφαρμογή πώς μεγαλώνει το μωρό κάθε εβδομάδα μέσα στην κοιλιά, και έφτιαχνε ζωγραφιές με εμένα, την Χάρις, τον ίδιο και μέσα στην κοιλιά της Χάρις έφτιαχνε μια τελίτσα.

Εγώ στεναχωρήθηκα εξίσου για το πώς θα το λέγαμε στο παιδί, που μας έλεγε πώς να βάλουμε τα κρεβάτια. Ήθελε μπέμπα. Όταν απέβαλε η Χάρις και κάναμε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εργασίες, δεν ήξερα πώς να το πούμε στο παιδί. Του είπαμε ότι ο Θεούλης, επειδή ήταν λίγο άρρωστο, το πήρε. Η γυναίκα μου τόσες μέρες, με το που το σκέφτεται την πιάνουν τα κλάματα. Ήταν στη δέκατη εβδομάδα, χτύπαγε η καρδιά του. Πηγαίναμε στον γυναικολόγο και ακούγαμε την καρδιά του. Μου έχει μείνει στα αυτιά αυτός ο ήχος», αποκάλυψε ο Γιάννης Καλλιάνος.

