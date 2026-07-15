Αν και το όνομα του Γιάννη Καρυπίδη ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο εξαιτίας της σχέσης του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο ίδιος διαγράφει εδώ και καιρό τη δική του επιτυχημένη τροχιά στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Ο επιχειρηματίας βρίσκεται πίσω από το The Bee Bros, ένα ελληνικό brand που δημιουργεί υγιεινά σνακ για παιδιά με βάση το μέλι και φυσικά συστατικά. Το όνομα της εταιρείας είναι εμπνευσμένο από τους δύο γιους του, Κώστα και Θωμά, ενώ αποτελεί συνέχεια της πολυετούς ενασχόλησής του με τη μελισσοκομία και τα προϊόντα διατροφής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bee Bros Stores (@thebeebros_stores)

Εκείνο που έχει κλέψει τις εντυπώσεις τον τελευταίο καιρό, πάντως, είναι η επιλογή του να βγει μπροστά από τις κάμερες. Ο ίδιος πρωταγωνιστεί στα χιουμοριστικά διαφημιστικά σποτ της εταιρείας του, επιστρατεύοντας άφθονο αυτοσαρκασμό και συμμετέχοντας σε άκρως διασκεδαστικά σκετσάκια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bee Bros Stores (@thebeebros_stores)

Το σχόλιο της Νατάσας για τις υποκριτικές του ικανότητες

Τα βίντεό του έχουν κερδίσει θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους, ενώ ανάμεσα σε όσους τα απολαμβάνουν βρίσκεται φυσικά και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάτω από μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της εταιρείας, η αγαπημένη τραγουδίστρια σχολίασε με χιούμορ:

«Έχει ανοίξει ο δρόμος για Χόλιγουντ».

Ο Γιάννης Καρυπίδης δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιό της και απάντησε με την ίδια διάθεση: «Το trailer βγήκε. Περιμένετε την ταινία».



Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή στα τέλη του 2025, ενώ η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026.

Έκτοτε οι δυο τους εμφανίζονται όλο και πιο συχνά μαζί, με τον επιχειρηματία να βρίσκεται στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου τόσο στις νυχτερινές εμφανίσεις όσο και στις συναυλίες της.

Ποιος είναι ο Γιάννης Καρυπίδης

Ο Γιάννης Καρυπίδης δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον χώρο των τροφίμων και των εξαγωγών.

Το 2012 ίδρυσε μαζί με την τότε σύζυγό του, Σταυρούλα (Στέβη) Θεοδώρου, τη Stayia Farm, ενώ το 2017 δημιούργησε το brand The Bee Bros, επενδύοντας σε καινοτόμα προϊόντα με βάση το ελληνικό μέλι.

Όσοι τον ξέρουν καλά, περιγράφουν έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, σοβαρό και απόλυτα αφοσιωμένο στη δουλειά του, που επιλέγει συνειδητά να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό το διακριτικό προφίλ φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σχέση του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία ανέκαθεν επιδίωκε να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φλας της showbiz.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bee Bros Stores (@thebeebros_stores)

govastiletto.gr -Νατάσα Θεοδωρίδου: Ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης την απόλαυσε επί σκηνής στο Θέατρο Άλσος